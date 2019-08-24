Суд освободил из-под стражи мажора на BMW X6, сбившего насмерть двух человек на Невском проспекте

Смертельное ДТП, произошедшее в конце февраля 2019 года в самом сердце Санкт-Петербурга потрясло многих. Черный BMW X6, вылетевший на тротуар, сбил прохожих как кегли. Тогда под колесами иномарки оказались пять человек, двое из которых погибли. Виновник смертельной аварии на Невском проспекте был арестован, но, отсидев полгода, снова оказался на свободе. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга.

- В ходе следствия установлено, что 24 февраля Мурад Каграман оглы Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным прав, совершил ДТП у дома номер 55 по Невскому проспекту. Столкнувшись с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, BMW X6 выехал на тротуар, где сбил пятерых пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Позднее было установлено, что сам Касымов, который любил «прохватить» по городу на чужой иномарке и похвастаться крутыми фоточками с соцсетях, в момент аварии был под воздействием веселящего газа. Шарики с ним он купил на Думской улице, известной своими клубами и барами.

- На Думской в баре надышался «шариками», вот меня и выключило. Я сам в шоке — позднее объяснял следователям 30-летний уроженец Азербайджана.

На этом "БМВ" Касымов насмерть сбил двух человек. Фото: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жертвами той жуткой аварии стали 39-летняя жительница Москвы, приехавшая погостить и гражданин США, живший в Санкт-Петербурге. Еще трое человек оказались в больнице. Позднее родные Касымова обещали помочь пострадавшим и семьям погибших.

Причиной же, по которой сам виновник аварии вновь оказался на свободе, стал...закон. Адвокаты Касымова указали, что с момента ареста прошло уже полгода, а держать за решеткой больше шести месяцев можно только тех, кого обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. А деяния, вменяемые «гонщику», отнесены законом к категории преступлений средней тяжести - он ведь не умышленно задавил пешеходов, значит - свободен. До суда, разумеется.

Это решение моментально подняло волну возмущения среди петербуржцев. Не многие смогли разобраться в юридических хитросплетениях и тут же заявили о продажности всего и вся.

- А как же некоторые годами сидят до суда? Ну вот она российская действительность, жизнь и здоровье людей ничего не значат. Полное беззаконие, полное бесправие и полное отсутствие защиты от государства. Господи! Спаси и сохрани! - пишут в соцсетях горожане. - Это и следовало ожидать. Все продается.

- Зато Кокорина и Мамаева сколько держали! Обидели чиновника - вот это тяжкое преступление, - подытожили разгневанные петербуржцы.

Конечно, делать все, что хочет, Касымов не сможет. Ему запрещено покидать квартиру с полуночи и до утра, а также ездить в любом транспорте кроме общественного и, разумеется, садиться за руль. Впрочем, в тот роковой день лишение прав его не остановило.

Справка «КП»:

В 2018 году на Невском проспекте произошло 73 ДТП с пострадавшими (3 погибло, 88 ранены). С 1 января 2019 года по настоящее время случилось уже 42 ДТП, в которых погибли 6 человек, 55 были ранены. В 18 случаях автомобили совершали наезд на пешеходов.