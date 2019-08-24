2019-08-24T14:13:45+03:00
Общество

Суд освободил из-под стражи мажора на BMW X6, сбившего насмерть двух человек на Невском проспекте

После шести месяцев в СИЗО Мурада Каграман оглы Касымова отпустили домой до суда
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments11
После полугода в СИЗО Мурад Каграман оглы Касымов выходит на свободу. Ждать суда по смертельному ДТП на Невском он будет дома.После полугода в СИЗО Мурад Каграман оглы Касымов выходит на свободу. Ждать суда по смертельному ДТП на Невском он будет дома.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП, произошедшее в конце февраля 2019 года в самом сердце Санкт-Петербурга потрясло многих. Черный BMW X6, вылетевший на тротуар, сбил прохожих как кегли. Тогда под колесами иномарки оказались пять человек, двое из которых погибли. Виновник смертельной аварии на Невском проспекте был арестован, но, отсидев полгода, снова оказался на свободе. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга.

- В ходе следствия установлено, что 24 февраля Мурад Каграман оглы Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным прав, совершил ДТП у дома номер 55 по Невскому проспекту. Столкнувшись с попутными автомобилями Mercedes-Benz и Skoda Octavia, BMW X6 выехал на тротуар, где сбил пятерых пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Позднее было установлено, что сам Касымов, который любил «прохватить» по городу на чужой иномарке и похвастаться крутыми фоточками с соцсетях, в момент аварии был под воздействием веселящего газа. Шарики с ним он купил на Думской улице, известной своими клубами и барами.

- На Думской в баре надышался «шариками», вот меня и выключило. Я сам в шоке — позднее объяснял следователям 30-летний уроженец Азербайджана.

На этом "БМВ" Касымов насмерть сбил двух человек. Фото: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На этом "БМВ" Касымов насмерть сбил двух человек. Фото: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жертвами той жуткой аварии стали 39-летняя жительница Москвы, приехавшая погостить и гражданин США, живший в Санкт-Петербурге. Еще трое человек оказались в больнице. Позднее родные Касымова обещали помочь пострадавшим и семьям погибших.

Причиной же, по которой сам виновник аварии вновь оказался на свободе, стал...закон. Адвокаты Касымова указали, что с момента ареста прошло уже полгода, а держать за решеткой больше шести месяцев можно только тех, кого обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. А деяния, вменяемые «гонщику», отнесены законом к категории преступлений средней тяжести - он ведь не умышленно задавил пешеходов, значит - свободен. До суда, разумеется.

Это решение моментально подняло волну возмущения среди петербуржцев. Не многие смогли разобраться в юридических хитросплетениях и тут же заявили о продажности всего и вся.

- А как же некоторые годами сидят до суда? Ну вот она российская действительность, жизнь и здоровье людей ничего не значат. Полное беззаконие, полное бесправие и полное отсутствие защиты от государства. Господи! Спаси и сохрани! - пишут в соцсетях горожане. - Это и следовало ожидать. Все продается.

- Зато Кокорина и Мамаева сколько держали! Обидели чиновника - вот это тяжкое преступление, - подытожили разгневанные петербуржцы.

Конечно, делать все, что хочет, Касымов не сможет. Ему запрещено покидать квартиру с полуночи и до утра, а также ездить в любом транспорте кроме общественного и, разумеется, садиться за руль. Впрочем, в тот роковой день лишение прав его не остановило.

Справка «КП»:

В 2018 году на Невском проспекте произошло 73 ДТП с пострадавшими (3 погибло, 88 ранены). С 1 января 2019 года по настоящее время случилось уже 42 ДТП, в которых погибли 6 человек, 55 были ранены. В 18 случаях автомобили совершали наезд на пешеходов.

Авария на Невском проспекте в Петербурге попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Догнать Европу и перегнать Америку
После того, как 2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению БДД», стало понятно, что проблема смертности на дорогах шагнула далеко за границы отдельных государств
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
Борт МЧС доставил в Петербург пятерых тяжелобольных младенцев их Чечни и Дагестана
Ваши ожидания - это ваши проблемы: Шоу-заезды «Формулы-1» в центре Петербурга были отменены
Жителей Петербурга и Выборга зовут сняться в кино про перевал Дятлова
Петербургские ученые создали портативный 250-килограммовый томограф
«Мерседес» на зимней резине свалился в Ново-Адмиралтейский канал
Алексей Мишин назвал «Зенит» символом Петербурга
На проспекте Испытателей машина ГИБДД гналась за нарушителем - оба застряли на трамвайных путях
Два человека погибли в ДТП на дамбе из-за слетевшего с пикапа кунга
Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге: Суббота с грозой, а воскресенье - с солнцем
Проверка завершилась: После пыток арестованных из «Крестов-2» уволили сотрудников
«Превышение нормы вредных веществ»: Роспотренадзор рассказал о результатах проб воздуха во время пожара на Складской улице
Состояние улучшилось: Пострадавшую в бассейне турецкого отеля петербурженку осмотрели врачи из России