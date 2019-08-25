«Такой нормы в законе нет»: эксперт назвал «удивительным» решение суда освободить из-под стражи мажора, насмерть сбившего двоих человек на Невском проспекте

Полгода назад эта история вызвала огромный резонанс: черный BMW X6 на Невском проспекте вылетел на тротуар и посшибал прохожих, как кегли. Двое скончались, остальные получили травмы. Как выяснило следствие, за рулем авто находился 30-летний Мурад Каграман оглы Касымов. Он надышался веселящего газа. Виновника трагедии отправили в СИЗО, а день назад неожиданно освободили и отправили под домашний арест – дожидаться суда.

Такое решение ожидаемо вызвало шквал народного негодования. Между тем адвокаты Мурада настаивают: все по закону. Тех, кто совершил преступление средней тяжести (а поступок Касымова квалифицируют именно так) нельзя держать в СИЗО дольше полугода. Правда, эксперты к таким заявлениям относятся с недоверием.

Тот самый BMW. Можете оценить силу удара. Фото: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

- К этому делу у меня лично возникает много вопросов, - отмечает Евгений Черноусов, адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке.- Начнем с того, что такой нормы, чтобы совершивших преступление средней тяжести нельзя было держать в СИЗО больше полугода, в уголовно-процессуальном кодексе не существует. Меру пресечения могут изменить на более мягкую по разным причинам – по состоянию здоровья подозреваемого, например – но в данном случае, как я понимаю, речь об этом не идет.

К тому же, подчеркивает наш собеседник, такое решение может принять и сам следователь – ему не нужно для этого выходить с ходатайством в суд. Соответственно, возникает вопрос – на каком основании Мурада освободили?

- Во-вторых, меня удивляет то, как долго это дело расследуется, - продолжает Черноусов. - По большому счету оно не стоит выеденного яйца – есть свидетели, есть записи с камер видеонаблюдения, есть результаты медицинских экспертиз. На него должно было уйти два месяца, максимум три, но никак не полгода. В целом же все происходящее кажется мне довольно странным. Я не хочу предполагать худшее и говорить, что суд находится под давлением, но такую вероятность исключать нельзя.

По словам эксперта, решение суда может и должен обжаловать прокурор. Вероятно, именно этого нам следует ждать в ближайшее время.