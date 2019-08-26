Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург

Вот уже больше недели 12-летняя Алиса Адамова, получившая тяжелые травмы во время купания в бассейне отеля Sunhill в турецком городе Бодрум, не приходит в сознание. По словам санкт-петербургских медиков, которые находятся рядом с девочкой в университетской больнице Памуккале, ее состояние до сих пор остается крайне тяжелым. Вдобавок ко всему прочему у Алисы появилась субфебрильная лихорадка - это когда температура тела постоянно держится на уровне 37-37,9 градусов. Какую именно опасность это в себе таит, специалисты не поясняют. Однако субфебрильная лихорадка может являться признаком скрытого воспаления или нарушения работы центральной нервной системы.

- Вместе с тем состояние именно сейчас состояние девочки достаточно стабильно для того, чтобы перевезти ее в Россию, - рассказал "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Михаил Русак. - Однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений, поэтому родители решили отказаться от транспортировки.

В любом случае, отмечает наш собеседник, в Петербурге самой Алисе и ее семье будет оказан весь комплекс мер медико-социальной помощи.

В Турции сопровождение ситуации взяло на себя министерство иностранных дел в России. К сожалению, констатируют специалисты, участие российских медиков в лечении девочки будет крайне ограничено, потому что турецкая сторона приняла решение действовать согласно национальным протоколам. Договоренность о регулярных консультациях остается в силе.

Напомним: инцидент произошел в отеле Sunhill в Бодруме 18 августа. Руку купавшейся в бассейне девочки затянуло в дренажную трубу. Алиса провела под водой десять минут, прежде чем гости отеля смогли сломать трубу и вытащить ребенка на поверхность. Управляющий отеля пытался переложить ответственность на родителей девочки, но справедливость восторжествовала - сейчас ключевые фигуры Sunhill находятся под подпиской о невыезде, а дело передано в прокуратуру. Между тем Смольный направил в Турцию санкт-петербургских медиков для помощи Алисе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/728223" frameborder="0"></iframe> Анестезиолог-реаниматолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов - о состоянии 12-летней Алисы Адамовой.Сергей ВОЛЧКОВ

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