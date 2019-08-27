2019-08-27T18:43:36+03:00
Происшествия

Готова к транспортировке в Петербург: Что сейчас с 12-летней девочкой, которая захлебнулась в бассейне отеля в Турции

Корреспонденты «КП-Санкт-Петербург» собрали все, что известно о ситуации с Алисой Адамовой, которую десятый день пытаются спасти врачи
Сергей ВОЛЧКОВ
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Десятый день в турецкой больнице в Денизли спасают 12-летнюю Алису Адамову. Рассказываем, что сейчас происходит с девочкой.Десятый день в турецкой больнице в Денизли спасают 12-летнюю Алису Адамову. Рассказываем, что сейчас происходит с девочкой.
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18 августа в турецком городе Бодрум случилось несчастье: руку 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга затянуло в трубу, которая подавала воду на водяную горку. Девочку не могли освободить 10 минут. За это время она получила тяжелые травмы легких, печени и мозга. До сих пор состояние школьницы стабильно плохое, но малышка продолжает бороться за жизнь. Позади 10 тяжелейших дней, но врачи все еще не дают никаких прогнозов. Мы узнали, что сейчас с 12-летней девочкой, которая пострадала в бассейне и собрали все факты, известные на данный момент.

- Сейчас Алиса находится в городе Денизли в университетской больнице Памуккале. Девочка до сих пор не пришла в сознание, но ее состояние удалось стабилизировать: сердце бьется ровно, давление нормализуется, медики отменили два поддерживающих препарата их четырех.

- Смольный отправил на помощь девочке двоих петербургских специалистов: заведующего отделением реанимации первой детской городской больницы Михаила Русака и главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога городского комитета по здравоохранению Владимира Копылова. Они ежедневно осматривают Алису и проводят консультации с турецкими коллегами.

- Недавно Алисе удалось сделать МРТ – обследование мозга. Точных результатов ни медики, ни родители не называют: известно лишь, что анализ подтвердил «крайне тяжелое» состояние ребенка. Ранее эксперт «Комсомолки» назвал главной угрозой жизни и здоровью девочки кислородное голодание, из-за которого клетки мозга могли начать отмирать.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Несмотря на крайне тяжелое состояние, Алиса, считают петербургские врачи, готова к транспортировке в Санкт-Петербург. Однако родители от транспортировки отказались – они не захотели подвергать дочь лишнему риску.

- Как стало известно вчера, 27 августа, у Алисы появилась субфебрильная лихорадка – это длительное повышение температуры тела до 37 – 37,9 градусов. Однако отец девочки Андрис Лейкуцис заявил, что это было временное явление, и температура уже спала.

Бассейн, где и захлебнулась девочка. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Бассейн, где и захлебнулась девочка. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Мы следим за развитием событий.

Петербургские врачи рассказали, что пострадавшую на отдыхе в Турции девочку вскоре можно будет отвезти в Россию.Состояние ребенка тяжелое, но стабильное

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ИСТОЧНИК KP.RU

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