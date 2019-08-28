2019-08-28T12:07:13+03:00
Туризм

Ужесточение выдачи финских виз с 1 сентября 2019 года: Что изменится и как это повлияет на турпоток в Суоми

Визы каких стран могут стать альтернативой для жителей Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Ужесточение выдачи финских виз с 1 сентября 2019 годаУжесточение выдачи финских виз с 1 сентября 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 сентября 2019 года ужесточатся правила получения финских виз. Теперь жителям Петербурга, Карелии и Мурманска больше не получится оформить шенген по упрощенной схеме: необходимо будет предоставлять документы о проживании, проездные билеты и справки о доходах. Но, как считают эксперты, новые сложности не отобьют охоту у петербуржцев ездить на выходные в Суоми, а также рассказали, визы каких стран могут обрести особую востребованность у жителей города после 1 сентября.

- Жители Петербурга не перестанут ездить в Финляндию. Однако это не исключает возможного сокращения туристического потока в страну. В первую очередь, оно произойдет за счёт транзитных туристов – тех, кто по финской визе выезжает в другие страны, - пояснила доцент, кандидат политических наук СЗИУ РАНХиГС Елизавета Пронякина.

Эксперт считает, что теперь петербуржцам будет проще и правильней оформить визу той страны, в которую они собираются выезжать. Особую востребованность среди горожан могут обрести шведская и латвийская визы. Кроме того, среди туристов появятся альтернативные способы «упрощенного» оформления финской визы. Так, по словам эксперта, в ближайшем будущем на туристическом рынке может стать востребованной услуга, при которой номер в отеле будет бронироваться формально.

Надо отметить, что «ужесточение выдачи финской визы» - это не совсем верная формулировка. Сами правила меняются не для всех россиян. По факту именно Северо-Западный федеральный округ теряет привилегированное положение. Много лет Финляндия поддерживала лояльную политику по выдаче мультивиз петербуржцам и жителям Ленинградской области, а Еврокомиссия, в свою очередь, закрывала на это глаза.

- Финнам важно изменить статус своей страны. Им обидно, что в России их видят только в качестве «дешевого сыра». Это сильно портит имидж Финляндии, как туристического центра. Сегодня они работают над новым брендом, заявляя о том, что наша страна – это не только шоппинг, но туризм: рыбалка, лес, горы, - отметила доцент.

Напомним, с 1 сентября Финляндия меняет требования к документам, которые россияне должны приложить к визовому заявлению. Теперь помимо стандартной анкеты в консульство придется подавать справки, подтверждающие финансовые гарантии туриста, а также действующие брони билетов и отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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