Матильда Кшесинская: Секрет стройности и красоты великой балерины

Ровно 147 лет назад, 31 августа 1872 года, родилась одна из самых знаменитых, талантливых и скандальных балерин на свете – Матильда Кшесинская. Она была одной из влиятельнейших особ конца XIX – начала XX веков. Ею были очарованы все мужчины высшего света, включая императора Николая II, с которым еще до его восхождения на престол балерину связывали романтические отношения. Матильда Феликсовна прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 99 лет, всего за пару месяцев до своего столетия. До самой смерти грациозная балерина оставалась стройной и обворожительной, сохраняя свою изящную талию. Как и у каждой великой женщины у нее были свои секреты красоты.

Матильда была невысокого роста - 153 сантиметра и сохраняла всю жизнь осиную талиюФото: GLOBAL LOOK PRESS

На самом деле, если сравнивать параметры Кшесинской с современными балеринами, то она далека от нынешнего идеала. Оптимальный рост балерины сегодня составляет более 170 см и выше, а параметры веса должны соотноситься с формулой «рост минус 122». Однако в эпоху Матильды Феликсовны Кшесинской такого строгого правила не было, идеалы для отбора воспитанниц в конце XIX века были другими. Как и все танцовщицы на рубеже ХIX – XX веков, Матильда Феликсовна не отличалась субтильностью. Балерина имела четко очерченную грудь, бедра и округлые руки. Именно эти формы были идеалом женской красоты того времени и самым желанным силуэтом для мужчин. Тем не менее, Кшесинская все же придерживалась некоего эталона веса. В исторических материалах сохранились костюмы скандальной примы-балерины и платья, размер которых колеблется от 42 до 44. Ростом Матильда была также не соответствующим сегодняшним параметрам – всего 153 сантиметра, при весе в 50 кг.

Матильда Кшесинская с козочкойФото: Александр ГЛУЗ

Кшесинская была крепкая, темноволосая, с узкой, затянутой в корсет талией и мускулистыми, почти атлетическими ногами. Но она обладала неисчерпаемой энергией, пикантностью, затмевающим всех блеском, шиком, несомненной женственностью и непреодолимым обаянием. У нее были превосходные, очень красивые зубы, которые Матильда постоянно демонстрировала в сияющей улыбке.

Матильда не отличалась аскетизмом. Дотеатральное детство артистки сопровождалось несколькими ужинами, булочками и вареньем за частыми кофепитиями. любила светский образ жизни, основным атрибутом которого безусловно были реки шампанского. Тем не менее, танцовщица взвешивалась каждый день и следила за тем, чтобы не набирать лишнего. Диета по сбросу веса легендарной фаворитки Дома Романовых состояла из ананасов и красной икры. Вот почему несмотря на пышные формы у Кшесинской была невероятно тонкая для ее веса талия. Такая экспресс-диета актуальна и сегодня. В день премьеры Матильда Феликсовна могла легко позавтракать в полдень и не есть вплоть до вечера. То есть по сути балерина танцевала на голодный желудок.

Одно из очаровательных платьев балериныФото: Александр ГЛУЗ

Артистка была первая, кто исполнил 32 фуэте в Российской Империи, и прославилась тем, что постоянно укорачивала свои наряды: делать сложные «па» в длинной юбке было неудобно. Именно благодаря великой танцовщице и неоднозначной личности Кшесинской в русском балете появился светский эротизм без пошлости и грязи, тесно связанный с искусством танца, которое существует до сих пор.

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