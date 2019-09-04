2019-09-04T14:55:44+03:00
Происшествия

Спасателей у бассейна не было: В Турции утонула 5-летняя девочка из Архангельской области

Трагедия произошла 3 сентября в отеле «Maya World Beach» в Аланье
Петр КИБЕР
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В этом отеле «Maya World Beach» и погибла 5-летняя уроженка Архангельской области. Фото: Сайт отеляВ этом отеле «Maya World Beach» и погибла 5-летняя уроженка Архангельской области. Фото: Сайт отеля
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Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по получению главы Следкома Александра Бастрыкина, начало доследственную проверку по факту гибели 5-летней девочки на отдыхе в Турции.

- По предварительным данным, 03 сентября 2019 года в дневное время девочка купалась в бассейне одного из отелей и утонула. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба архангельского управления Следкома.

По предварительным данным, ЧП произошло 3 сентября в пятизвездочном отеле «Maya World Beach» в Аланье (в курортной зоне Окурджалар), где 5-летняя девочка из Архангельской области находилась на отдыхе вместе с мамой и тетей.

Днем ребенок купался в бассейне отеля и захлебнулся. Юную северянку экстренно доставили в одну из ближайших клиник, однако спасти не смогли. Как все произошло - никто не знает. В это время в бассейне было много отдыхающих и девочку просто упустили из виду.

Спасателей у бассейна не было. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что это уже третий случай гибели детей в Турции за последнее время. В июле 2019 года в больнице скончалась 16-летняя девушка из Красноярска, которой стало плохо. А 18 августа в Бодруме в бассейне захлебнулась 12-летняя петербурженка. В течение 11 дней за жизнь впавшей в кому девочки боролись врачи, но 28 августа ребенок умер. Алису Адамову похоронили 3 сентября. В день новой трагедии.

По словам представителей СК, по факту гибели 5-летней уроженки Архангельской области будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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