Спи спокойно, Лисенок: В Санкт-Петербурге простились с 12-летней девочкой, захлебнувшейся в бассейне в Турции

Сегодня, 3 сентября, спустя 16 дней после ЧП в Турции, в Санкт-Петербурге простились с Алисой Адамовой. 18 августа 12-летняя девочка захлебнулась во время купания в бассейне в отеле Sunhill в городе Бодрум. Одиннадцать дней малышка боролась за жизнь, но чуда не случилось: в прошлую пятницу врачи констатировали ее смерть от остановки сердца. 1 сентября тело девочки доставили на родину, чтобы похоронить.

- Девочка моя, ты любила голубой цвет, - написал накануне похорон на своей странице «ВКонтакте» ее отец, Андрис Лейкуцис. – Ты будешь в голубом платье, в голубых туфельках. Я буду в голубой рубашке, мама в голубом платье. Черного и без мамы с папой будет много.

Той же ночью Андрис рассказал нам, что боится засыпать – ведь утром начнется новый день и придется снова бороться с горем.

Алиса боролась за жизнь 11 дней. 28 августа ее сердце остановилось.Фото: СОЦСЕТИ

Проститься с Алисой пришли только самые близкие – всего около 25 человек.

- Было много роз, - рассказала «КП-Санкт-Петербург» Олеся Бучина – тренер из танцевальной школы NEXT, где училась Алиса. – Все плакали. Моя малышка… нет слов.

Церемония получилась короткой – 30-40 минут. После гроб с телом Алисы перенесли на кладбище.

Дренажная трубка, которая по всем правилам должна быть закрыта решеткой, но не была, оказалось ловушкой для ребенка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним: трагедия случилась из-за того, что руку девочки во время купания в бассейне затянуло в трубу работающего насоса. За несколько минут, проведенных под водой, Алиса получила тяжелые травмы легких, мозга и печени. Спасти ее пытались турецкие и санкт-петербургские медики, помощь родителям оказывало министерство иностранных дел России и власти города Бодрум. Незадолго до смерти ее состояние удалось стабилизировать. Девочку предложили отправить в Санкт-Петербург, но родители не захотели подвергать ее лишнему риску. 28 августа сердце Алисы остановилось.

Связаться с родителями девочки, чтобы узнать, что будет дальше, и понесут ли наказание те люди, по вине которых случилось это несчастье, нам на данный момент не удалось.

Редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования родным и близким Алисы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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