Эксперт о тестовом режиме Фрунзенского радиуса: «Это правильная технологическая история»

Уже с восьми утра у станции «Проспект Славы» толпились десятки людей: журналисты, строители, чиновники и простые горожане. Все готовились к запуску Фрунзенского радиуса. Старожилы района ждали подземку несколько десятилетий. Заговорили о ней в тех краях еще в конце 80-х. Но проект заморозили и «реанимировали» только в следующем столетии. Завершить работы надеялись то в 2016, то в 2018. И вот, наконец финал. Чему местные жители очень рады.

ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

В назначенный день первыми на станцию пустили представителей СМИ. Сотрудники метрополитена предложили журналистам своими глазами убедиться в готовности станций. Под прицелом камер оказались блестящие полы и колонны, эскалаторы, сенсорные экраны со схемами метро на разных языках. Кассиры с улыбкой встречали гостей и демонстрировали новый «подорожник», который специально выпустили к открытию «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар».

Утро на станции "Проспект Славы".Фото: Олег ЗОЛОТО

В оформлении станции использовали красные и белые цвета, гранит и мрамор. Платформу закрытого типа украсил карниз из цветного стекла, витражи подсветили лампами. Архитектурный облик подчеркивает тематику человеческого подвига. В вестибюлях смонтировали мозаичные панно, прославляющее героизм пожарных и воинов-участников Афганской войны.

Мозаичное панно, посвященное пожарным.Фото: Олег ЗОЛОТО

Следом за журналистами «Проспект Славы» осмотрел врио губернатора Александр Беглов. Компанию ему составили коллеги из правительства и других ведомств. Следующей остановкой стала «Дунайская». Ее построили в синем и желтом цветах, напоминающих о воде и песке. Декоративные потолки сделали волнообразными, колонны облицевали стеклянными панелями. Внизу станцию разделили стеной с витражами, в которых изобразили европейские города с берегов Дуная. Часть «окошек» осталась пустой. В них мелькают встречные поезда.

Панно в честь героев Афганистана.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ»

За полчаса до церемонии комиссия добралась до конечной точки пятой ветки – «Шушары». У входа уже собрались местные жители, чтобы первыми шагнуть в новый вестибюль. Его, кстати, сделали наземным. Фасад облицевали матовыми и глянцевыми керамическими панелями светло-серого цвета. Переход, ведущий на платформу, расположился над путями. Стены и колонны покрыли мрамором, для металлических элементов выбрали фиолетовый цвет – в тон самой линии.

Станция метро "Шушары".Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока шли последние приготовления, в толпе спорили, какая из станций впечатляет больше всего. Сошлись на «Дунайской». Фанфары зазвучали в начале 12.00. К красной ленточке, натянутой рядом со входом, подошел врио губернатора Александр Беглов. Он поблагодарил строителей за работу и отметил, что станции готовы. Однако есть нюанс.

- Мы провели совещание, и я принял решение продолжать тестовый режим работы метро. Система безопасности работает на сегодняшний день только в штатном режиме, - сказал Беглов. - В случае нештатной ситуации могут быть проблемы. Нужно отладить все системы. В самое ближайшее время строители примут соответствующие меры, чтобы безопасность жителей была обеспечена даже в экстремальной ситуации.

Перед входом натянули красную ленточку.Фото: Олег ЗОЛОТО

Врио отметил, что такое решение далось непросто, но рисковать здоровьем пассажиров город не может. Беглова поддержал спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

- Все технические системы, оборудование - все к запуску метро готово, - сказал спикер. - После консультаций было принято решение, и я считаю его абсолютно выверенным и правильным, что метро продолжает работать в тестовом режиме.

Новый тематический "подорожник".Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕЩЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин уточнил конкретные сроки: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроют для пассажиров не позже, чем через две недели. По словам Гарюгина, все системы протестированы, однако комплексная проверка необходима для того, чтобы отработать механизмы работы станций в случае ЧП.

- Я считаю, что врио губернатора Александр Беглов принял верное решение: это поступок, который характеризует его силу характера. Он понимает непростую предвыборную ситуацию и прежде всего, думает о жителях города. Думаю, что в самое ближайшее время, пройдя все комплексные испытания, метрополитен начнет работать. В тестовом режиме также будут ходить поезда полным графиком, - заявил Гарюгин.

Открыть станции для пассажиров планируется через две недели.Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилась церемония открытием экспозиции, посвященной пожарным. В подземной галерее «Проспекта Славы» разместились спецмашины трех поколений, а стены украсила историческая фотохроника, которая рассказывает о петербургских спасателях.

Экспозиция на "Проспекте Славы".Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кирьян Петр, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем:

«Это правильная технологическая история»

- Хорошо, что о «техническом» запуске сказано открыто. Чтобы все работало и ехало, нужно все прогнать хотя бы две-три недели. Это правильная технологическая история. Из метро должны идти только одни новости: «все работает, поезда ходят», а не то, что там какие-то неполадки. Конечно, всем хочется, чтобы станции заработали быстрее. Люди много лет ждали, когда они откроются. Но стоит еще немного подождать хотя бы ради того, чтобы все это работало без перебоя.

КОНКРЕТНО

Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час.

Суточный объем пассажирских перевозок на первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров.

Длина участка без учета депо составляет 5,23 км.

Длина двухпутного тоннеля – 3,79 км.

Наружный диаметр двухпутного тоннеля – 10,3 м.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730201" frameborder="0"></iframe> Открытые станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Надежда ФАТКУЛЛИНА, Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие новых станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Этого дня жители Колпино, Славянки и южных пригородов ждали несколько лет. Любуемся Фрунзенским радиусом в режиме реального времени (подробности)