Подозреваемые в убийстве петербурженки, найденной в чемодане, оказались «охотниками» на проституток

Жуткие подробности раскрылись в ходе расследования сразу нескольких преступлений, произошедших в Санкт-Петербурге за последнее время. После задержания двоих подозреваемых в нападениях на женщин, правоохранители капнули глубже и выяснили, что на руках мужчин может быть много поломанных судеб. Постепенно пазл начал складываться. «КП-Петербург» узнала жуткие подробности.

Началось все еще в июле 2019 года, когда житель Мурино потерял связь со своей 50-летней матерью Бэлой Ворониной, которая работает в маникюрном салоне. Он написал заявление в полицию о том, что вечером она ушла из дома, но так и не вернулась. Мужчина ездил проверять квартиру, но дверь была закрыта, BMW матери на парковке не было. Женщину объявили в розыск. 8 июля следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело.

Вчера, 5 сентября, стало известно о том, что женщину нашли. Увы, мертвой. Подробности произошедшего заставляют кровь холодеть в жилах. Истерзанное тело петербурженки нашли на территории Новоорловского лесопарка в Северной столице. Оно было спрятано в пластиковый чемодан на колесиках, на голове женщины был натянут синий полиэтиленовый мешок, во рту кляп из окровавленного полотенца. Сам чемодан закопан.

Также говорилось, что место погребения Ворониной правоохранителям показал подозреваемый задержанный 21-летний уроженец Дагестана. Но оказалось, что задержали его в связи совсем с другим преступлением.

- 30 августа и 2 сентября 2019 года от двух разных девушек, одна из которых рассказала, что работает массажисткой, написали в полицию заявления. У обеих идентичные истории: двое ночных посетителей, которые избили девушек, изнасиловали и ограбили, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тогда полиция задержала двоих подозреваемых «охотников на проституток»: 21-летнего и 35-летнего мужчин. Оба уроженцы Дагестана. Своих жертв они искали по объявлениям о интим-услугах в интернете.

Также правоохранители подозревают, что эти мужчины могут быть замешаны в обороте наркотиков. Однако это не самое страшное. Выяснилось, что именно они указали на место погребения чемодана с женщиной.

- Во время обыска у подозреваемых были найдены ключи и документы на BMW Ворониной. Сам автомобиль стоял рядом. Также правоохранители нашли паспорт молодой массажистки, - отметили правоохранители.

Закончился ли на этом список преступлений, в которых подозреваются мужчины, пока не известно. Сейчас оперативники и следователи продолжают работать в этом направлении.

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