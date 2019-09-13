Новая дата: Ростехнадзор завершит проверку Фрунзенского радиуса до 30 сентября

Уже неделю эскалаторы и поезда на станциях Фрунзенского радиуса катаются без пассажиров. 5 сентября новый участок «фиолетовой» ветки открыли, но горожан в подземку не пустили. Избранный глава города Александр Беглов, еще будучи в статусе врио, объяснил, что такое решение приняли из соображений безопасности. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» достроили, но не успели протестировать и отладить все системы.

Красную ленточку на открытии так и не разрезали.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В случае нештатной ситуации могут быть проблемы, - сказал тогда Беглов. - В ближайшее время строители примут соответствующие меры, чтобы безопасность жителей была обеспечена даже в экстремальной ситуации.

Глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин предположил, что комплексную проверку станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» удастся завершить за одну-две недели. Большая часть отведенного времени уже прошла, но впереди замелькали новые сроки.

Станция метро "Дунайская"Фото: Олег ЗОЛОТО

ЖДЕМ К КОНЦУ МЕСЯЦА

Готовность Фрунзенского радиуса к запуску проверяет Северо-Западное управление Ростехнадзора. Инспекторы начали работу 3 сентября. Они тестируют системы, отвечающие за работоспособность станций, безопасность пассажиров и сотрудников метрополитена. На особом контроле – противопожарное оборудование, системы управления движением, связи, освещения и видеонаблюдения.

- Нарушения, которые выявляют сотрудники, устраняются по ходу проверки, - отметили в пресс-службе. - Срок ее завершения установлен до 30 сентября 2019 года.

Специалисты проверяют готовность всех систем. Станции должны быть безопасны для пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вероятность, что поезда с пассажирами запустят раньше этого срока, все же есть. Учитывая «высокую социальную значимость», станции могут получить разрешение раньше. Однако точных дат никто не называет.

- Пока все остается так, как было. Тестовый режим продолжается, - уточнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. - Но, думаем, информация появится в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730201" frameborder="0"></iframe> Открытые станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Надежда ФАТКУЛЛИНА, Олег ЗОЛОТО

Эксперт о тестовом режиме Фрунзенского радиуса: «Это правильная технологическая история»

В назначенный день первыми на станцию пустили представителей СМИ. Сотрудники метрополитена предложили журналистам своими глазами убедиться в готовности станций. Под прицелом камер оказались блестящие полы и колонны, эскалаторы, сенсорные экраны со схемами метро на разных языках (подробности)

Открытие новых станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Этого дня жители Колпино, Славянки и южных пригородов ждали несколько лет. Любуемся Фрунзенским радиусом в режиме реального времени (подробности)