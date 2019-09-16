«Ребенок начал заикаться»: Вдова боксера Дадашева впервые рассказала сыну о смерти отца

В США второй месяц расследуют смерть российского боксера Максима Дадашева. Спортсмен провел тяжелейший бой, во время которого перенес инсульт. Несмотря на дикую боль, Дадашев продолжал драться. Бой остановили только через 33 минуты. К тому моменту Максима было уже не спасти. В раздевалке он потерял сознание, в больнице впал в кому. Врачи прооперировали спортсмена, но отек мозга оказался смертельным.

Максима Дадашева похоронили в Петергофе. Проститься с чемпионом пришли самые близкие его люди - друзья-спортсмены, мать и супруга. Двухлетнему сынишке Максима о трагедии не говорили до последнего. Мальчик думал, что папа просто болеет и лежит в больнице. Кстати, именно там наследник Дадашева последний раз виделся с отцом... - Каждый день он спрашивал меня, когда папа вернутся домой, - призналась жена Максима Елизавета. В итоге женщина больше не могла обманывать сынишку и решилась на тяжелый разговор с малышом.

Отец был без ума от своего сына Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Я показала сыну на небо и сказала ему: «Папа теперь там. Он нас любит. Он будет всегда следить за тобой, всегда будет рядом, - рассказала «КП-Петербург» Елизавета Дадашева. – Папа снится сыну. Сегодня он проснулся и спрашивал меня про небо. Спросил: «Папа там?». Но не обошлось и без посторонних, к сожалению. Ему на площадке или в садике кто-то сказал: «Папу убил злой дядька». Нашелся же такой человек! Я спросила у него, кто это был? Ребенок ответил: «Злая бабка».

Узнав о смерти отца, мальчик изменился. Теперь ему требуется помощь специалистов.

- Сын начал немного заикаться, видимо, от нервов, - вздыхает вдова спортсмена. - Он не плакал, когда узнал. Просто задумчивый очень стал. Если раньше улыбался все время, сейчас может в какой-то момент сесть и молчать. И раньше он всегда включал видео с Максом на моем телефоне. Теперь просто их пролистывает. У него психика пытается защититься.

Максим не хотел, чтобы сын пошел по его стопам Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

Сама Елизавета все это время жила на антидепрессантах. Сейчас пытается избавиться от этой зависимости.

- Я уменьшаю дозу, теперь не шесть таблеток в день, а три, - поясняет Лиза. - Расследование до сих пор идет. Мне предлагают свои услуги разные компании адвокатов. Но я уже определилась, кто будет вести дело. Пока имен не раскрываю.

Компенсацию за смерть спортсмена семья так и не получила.

- По поводу страховки мне сказали, чтобы я прислала результаты вскрытия, - делится Дадашева. - У меня их нет. Вообще я думаю, что страховки особо не будет. Там ведь была сделана операция, он лежал в больнице. Скоро полечу в США. Мне надо вещи Максима забрать: его пояс и медаль, которую вручили посмертно. Сейчас у меня только одно на душе: опустошение и грусть. Я пока не очень понимаю, как жить дальше. Будто птенца выкинули из гнезда. Не могу собраться с мыслями. Но уже пора это сделать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722658" frameborder="0"></iframe> Смерть на ринге: почему Максим Дадашев не остановил бой.Кадры боксерского поединка российского боксера Максима Дадашева и мексиканца Субриэла Матиаса пересматривают миллионы людей. 319 пропущенных ударов. Тренер, умоляющий признать поражение и остановить бой. И гордое «нет» нашего спортсмена. И почти у всех возникает законный вопрос: почему же Максим продолжал драться, почему не признал поражение? Ведь бокс – это такой же вид спорта. И как в каждом спорте здесь есть победитель и проигравший. И это не позор. Это нормально. По другому в спорте не бывает. Чтобы понять причины этой трагедии, мы решили узнать историю боксера Максима Дадашева поближе.

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