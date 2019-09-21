Кокорин может сыграть за «Зенит» уже этой осенью

Петербургский «Зенит», так и не получивший разрешения от Российского футбольного союза (РФС) на дозаявку Александра Кокорина в осеннюю стадию отечественного чемпионата, думает чем бы теперь занять игрока. Отсидевший почти год за решеткой нападающий ждал возвращения на поле, но в итоге остался «на лавке». Впрочем, в товарищеских играх постоять за честь команды он сможет. Никаких ограничений для этого нет.

В октябре и ноябре 2019 года чемпионат России сделает две двухнедельные паузы, которые нужны для игр сборных команд. И если основные игроки, такие как Дзюба, Жирков, Азмун и прочие разъедутся по национальным дружинам, то оставшиеся в распоряжении Сергея Семака футболисты вполне в состоянии провести один-два спарринга.

Это могут быть встречи с российскими клубами как с ФК «Сочи» в нынешнем сентябре, или же иностранными, как год назад с казахстанским «Кайратом». В той встрече, к примеру, дебютировал звездный новичок «Зенита» Клаудио Маркизио. Правда ни он, ни фиолетовая форма петербуржцев не прижились и были почти одновременно отправлены в отставку.

Что же касается Кокорина, то руководство сине-бело-голубых выдает ему большие авансы и многого ждет от игрока. Достаточно вспомнить вчерашний эмоциональный пост Сергея Семака, возмущенного отказом РФС по дозаявке. Поэтому давить на нападающего не будут, но и расслабиться ему не дадут.

Кто знает, что отлученный от футбола Кокорин может еще натворить?