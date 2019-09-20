2019-09-20T17:50:21+03:00
Спорт

Кокорин прошел медобследование в «Зените» и скоро приступит к тренировкам

Нападающий, лишь три дня назад освободившийся из тюрьмы, почти готов к возвращению в большой футбол [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments5
В ближайшее время Александр Кокорин появится на поле. Фото: Вячкеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"В ближайшее время Александр Кокорин появится на поле. Фото: Вячкеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

История футболиста «Зенита» Александра Кокорина, вместе с своим братом Кириллом и игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым почти год отсидевшим за решеткой, близка к завершению. Нападающий уже прибыл в Петербург и прошел медобследование на базе сине-бело-голубых.

- Игрок сдал тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Игрок сдал тесты у спортивного врача. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Игрок сдал тесты у спортивного врача. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Надо сказать, что в город на Неве Александр приехал еще накануне, но в клубе решили не привлекать внимания к его скандальной персоне и все провернули по-тихому. Даже обследование, о котором стало известно лишь сегодня, 20 сентября, состоялось еще накануне.

В пресс-службе сине-бело-голубых заверяют, что игрок уже в ближайшее время приступит к тренировкам. Правда, пока по индивидуальной программе - год в заключении не способствовал поддержанию спортивной формы.

Александр Кокорин прошел медобследование на базе сине-бело-голубых. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Александр Кокорин прошел медобследование на базе сине-бело-голубых. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Напомним, что в тюрьме Кокорин с Мамаевым оказались в октябре 2018 года. После игры «Зенита» с «Краснодаром» в Петербурге приятели отправились в Москву, где с братом Кокорина Кириллом успели устроить две драки. Все в итоге оказались под арестом, а позднее получили по полтора года тюрьмы (Мамаев - год и пять месяцев).

Кокорин, как мы видим, чувствует себя прекрасно. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Кокорин, как мы видим, чувствует себя прекрасно. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

В сентябре 2019-го было решено освободить скандалистов условно-досрочно и 17-го числа Мамаев и Кокорины вышли на волю. Уже на следующий день «Зенит» предложил своему нападающему новый контракт и даже успел заявить его в розыгрыш Российской премьер-лиги. Если со здоровьем у Александра окажется все в порядке, то он еще успеет вернуться в большой футбол до конца года.

Кокорин прошел медобследование в "Зените".Александр Кокорин вернулся в Петербург. Видео: Зенит-ТВ/ "Твиттер" ФК "Зенит"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным
Последние шесть лет спортсмен был прикован к кровати, но отказался от эвтаназии и до последнего радовался каждой минуте, проведенной с семьей
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Новости 24
Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом
Умер народный артист России Игорь Шибанов
«Золотой фургон» с Невского проспекта переехала на окраину
С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела
Организатора убийства заочно осудили в Петербурге
В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей
Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге
Смяла коляску и снесла скамейку: На детскую площадку в Калининском районе вылетела иномарка
Мокрый снег выпадет в Петербурге на выходных
Пенсионерку избили и ограбили ради 700 рублей в Гатчине
Петербург попал в ТОП-6 регионов с самой высокой зарплатой в России
Объеденный труп женщины выбросило на берег Финского залива
Продавщица пожаловалась на безработного, который занимался сексом с ее 15-летней дочкой
Молодой и горячий: Установлена личность «вежливого насильника», проводившего свою жертву до метро
15-летнего парня дважды изнасиловал его старший приятель в Ленобласти
Из центра Петербурга вывезли незаконную «Газель» с чебуреками
Годовалый малыш выпил уксус и попал в больницу Петербурга в тяжелом состоянии
Мать и двое детей погибли из-за утечки газа в Гатчине
Девятилетняя петербурженка с ДЦП утонула в ванной
Петербуржец до смерти избил своего отца во время ссоры
Имение Меншикова в Стрельне стало охраняемым объектом археологии
У помощника депутата ЗакСа Петербурга угнали прицеп с дизельным генератором
Спустя 23 года в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины
У НИИ Робототехники кореец ударил «Патриота»: собирается пробка
Пьяный на джипе, уходя от ДПС, устроил массовое ДТП на Садовой и потерял колесо
Техническая неисправность создала затор утром в метро Петербурга
Петербуржец устроил стрельбу на дороге, а после сам пришел в полицию с повинной