Кокорин прошел медобследование в «Зените» и скоро приступит к тренировкам

История футболиста «Зенита» Александра Кокорина, вместе с своим братом Кириллом и игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым почти год отсидевшим за решеткой, близка к завершению. Нападающий уже прибыл в Петербург и прошел медобследование на базе сине-бело-голубых.

- Игрок сдал тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Игрок сдал тесты у спортивного врача. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Надо сказать, что в город на Неве Александр приехал еще накануне, но в клубе решили не привлекать внимания к его скандальной персоне и все провернули по-тихому. Даже обследование, о котором стало известно лишь сегодня, 20 сентября, состоялось еще накануне.

В пресс-службе сине-бело-голубых заверяют, что игрок уже в ближайшее время приступит к тренировкам. Правда, пока по индивидуальной программе - год в заключении не способствовал поддержанию спортивной формы.

Александр Кокорин прошел медобследование на базе сине-бело-голубых. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

Напомним, что в тюрьме Кокорин с Мамаевым оказались в октябре 2018 года. После игры «Зенита» с «Краснодаром» в Петербурге приятели отправились в Москву, где с братом Кокорина Кириллом успели устроить две драки. Все в итоге оказались под арестом, а позднее получили по полтора года тюрьмы (Мамаев - год и пять месяцев).

Кокорин, как мы видим, чувствует себя прекрасно. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

В сентябре 2019-го было решено освободить скандалистов условно-досрочно и 17-го числа Мамаев и Кокорины вышли на волю. Уже на следующий день «Зенит» предложил своему нападающему новый контракт и даже успел заявить его в розыгрыш Российской премьер-лиги. Если со здоровьем у Александра окажется все в порядке, то он еще успеет вернуться в большой футбол до конца года.