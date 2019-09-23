Отец утонувшей в Турции юной петербурженки: Турецкие власти нас в гибели дочери не обвиняют

История с гибелью в Турции 12-летней петербурженки Алисы Адамовой продолжает будоражить умы жителей Северной столицы. Трагедия, произошедшая в августе 2019 года, болью отозвалась в сердце горожан, сопереживавших родителям девочки. Тем возмутительнее были приняты сообщения в СМИ, что турецкие власти обвинили маму и папу в гибели ребенка. «Не усмотрели», из-за чего девочка и утонула в бассейне, - гласил, якобы, полицейский протокол. Впрочем, отец ребенка опроверг эти сведения.

- Нас в этом не обвиняют. С вашими коллегами, опубликовавшим новость, сейчас разбираемся, - сообщил корреспонденту «КП-Петребург» отец погибшей. - Новой информации для размещения в СМИ на данный момент нет.

Напомним, что трагический инцидент произошел 18 августа в турецком отеле Sunhill в Бодруме. Руку 12-летней девочки засосало в дренажную трубу на дне бассейна, в котором она купалась. В течении 10 минут отец и другие туристы пытались вытащить ребенка на поверхность. Когда им это удалось, девочка уже не дышала.

Прибывшие на вызов медики смогли запустить сердце, но ребенок уже был в коме. В течение 11 дней за жизнь Алисы боролись турецкие и прибывшие им на помощь турецкие врачи, но 28 числа девочка умерла.

Несколько руководителей отеля были задержаны, а местная полиция завела уголовное дело. Его расследование продолжается.