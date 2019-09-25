2019-09-25T09:31:43+03:00
Звезды

Брат сравнил актрису Елизавету Боярскую с бабушкой

Такие мысли депутату Госдумы Сергею Боярскому навеял образ героини пьесы Чехова «Три Сестры», в котором играет Лиза
Петр КИБЕР
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Елизавету Боярскую в образе Маши Прозоровой из "Трех сестер" сравнили с бабушкой.Елизавету Боярскую в образе Маши Прозоровой из "Трех сестер" сравнили с бабушкой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Красавицу, «спортсменку и комсомолку» Елизавету Боярскую назвали бабушкой! И сделал это ни кто-нибудь, а ее собственный родной брат Сергей. Депутат Госдумы и сын знаменитого мушкетера так оценил новый образ родной сестры.

- На бабушку Олю похожа очень на этой фотографии! - написал Сергей Боярский» в комментариях к посту в «Инстаграме» Елизаветы.

Бабушка Оля - это мама супруги Михаила Боярского актрисы Ларисы Луппиан. Кстати именно серьги бабушки Лиза Боярская надела для образа Маши Прозоровой - одной из сестер, роль которой она играет в чеховской пьесе на сцене Малого драматического театра - Театра Европы в Петербурге.

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Боярскую в образе Маши из "Трех сестер" Чехова сравнили с бабушкой
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К слову, в спектакле Елизавета Боярская исполняет роль и другой сестры - Ирины, когда в роли Маши ее сменяет другая петербургская актриса Ксения Раппопорт.

Первые зрители спектакля уже восхитились талантом Боярской: «Любовалась вчера Вашими серьгами, их невозможно не заметить, и Машей, спасибо за вечер и за эмоции». «Какая вы необыкновенная! Хрупкая, сильная...удивительная». «Невероятно красивая и талантливая. До встречи завтра», - пишут поклонники актрисы в ее «Инстаграме».

Напомним, что в декабре 2018 года Елизавета Боярская второй раз стала мамой, но уже через два месяца после родов уехала на гастроли, оставив сына с няней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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