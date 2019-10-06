«Чтоб успели на метро». В «ДДТ» объяснили, почему на Synergy global forum прервали их выступление
Выступление группы «ДДТ», которого Петербург ждал два года, оборвалось на 13 песен раньше. Такой неприятный сюрприз ждал гостей Synergy global forum, который проходил в городе на Неве 4 и 5 октября.
Концерт на «Газпром Арене», завершающий форум, собрал лучших артистов отечественной эстрады. Последними на сцене ждали музыкантов «ДДТ». Но начало выступления сдвинулось на час.
– Мы зашли на танцпол только в районе 22:00, там еще БГ петь заканчивал, – рассказывает в сети зрительница Анна. – Потом оборудование ставили. В итоге начали где-то в районе 22:30-22:45. Юрий Шевчук сказал со сцены, что у них «была подготовлена большая хорошая программа, но организаторы просят сворачиваться».
По словам фаната «ДДТ» Вадима, свет в зале стали включать уже спустя 15 минут.
– Под конец вырубили экраны, думал, сейчас и звук отрубят, – отмечает Вадим. – Как котят, выбросили на улицу. Юрий Юлианович был крайне расстроен. Ну, и финальная фраза от кого-то из организаторов – это просто жесть: мол, они «никогда не играли на форумах и корпоративах, а тут согласились, потому что умные ребята».
Как заметил еще один зритель, Дмитрий, «Юлианыч играл, пока за сценой не начал бледнеть начальник охраны». В результате вышло на 13 песен меньше, чем планировалось.
– Концерт длился 50 минут, это почти столько, сколько и предполагалось, – сообщил «Комсомолке» организатор Synergy global forum Григорий Аветов. – Они отыграли кучу песен, все хиты. В 23:30 на площадке очень аккуратно стали включать свет, чтобы люди, которые хотят успеть на метро, успели. Так что сорванный концерт – это неправда, это подтвердят и зрители, и сами музыканты. Юрий Юлианович счастлив и доволен.
Директор группы «ДДТ» Александр Тимошенко объяснил прерванный концерт режимом работы зала.
– На самом деле, просто потихонечку сместился график работы выступлений всех вместе: каждое выступление было дольше, чем нужно, – и все выбились из графика, – отметил он. – А у зала есть определенная инструкция: в 23:20 должен быть включен свет, и люди должны выходить, чтобы успеть на метро. Чтобы не было потом каких-то неприятных событий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коммунисты поддержали решение «Водоканала» замазать портрет Шварценеггера
«Synergy global forum 2019», который прошел в Петербурге 4 и 5 октября, закончился скандалом. В дни форума в Александровском саду на технологическом ящике «Водоканала» появился портрет звезды форума – Арнольда Шварценеггера. Авторы выполнили граффити в формате фрески, распечатав портрет голливудского актера, который ему в подарок преподнес Никас Сафронов (подробности)
«Я хотел стать президентом США, но мне не дают»: Арнольд Шварценеггер выступил на форуме в Петербурге
Посмотреть на «железного Арни» собрались тысячи человек (подробности)
Арнольд Шварценеггер в Петербурге восхитился Эрмитажем и оценил русских женщин
Железный Арни при этом признался в любви к России (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU