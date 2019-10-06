2019-10-06T15:27:05+03:00
Общество

«Чтоб успели на метро». В «ДДТ» объяснили, почему на Synergy global forum прервали их выступление

Музыкантов попросили со сцены на 13 песен раньше
Анна ПОСЛЯНОВА
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По словам фанатов, свет в зале стали включать уже спустя 15 минут.По словам фанатов, свет в зале стали включать уже спустя 15 минут.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Выступление группы «ДДТ», которого Петербург ждал два года, оборвалось на 13 песен раньше. Такой неприятный сюрприз ждал гостей Synergy global forum, который проходил в городе на Неве 4 и 5 октября.

Концерт на «Газпром Арене», завершающий форум, собрал лучших артистов отечественной эстрады. Последними на сцене ждали музыкантов «ДДТ». Но начало выступления сдвинулось на час.

– Мы зашли на танцпол только в районе 22:00, там еще БГ петь заканчивал, – рассказывает в сети зрительница Анна. – Потом оборудование ставили. В итоге начали где-то в районе 22:30-22:45. Юрий Шевчук сказал со сцены, что у них «была подготовлена большая хорошая программа, но организаторы просят сворачиваться».

По словам фаната «ДДТ» Вадима, свет в зале стали включать уже спустя 15 минут.

– Под конец вырубили экраны, думал, сейчас и звук отрубят, – отмечает Вадим. – Как котят, выбросили на улицу. Юрий Юлианович был крайне расстроен. Ну, и финальная фраза от кого-то из организаторов – это просто жесть: мол, они «никогда не играли на форумах и корпоративах, а тут согласились, потому что умные ребята».

Как заметил еще один зритель, Дмитрий, «Юлианыч играл, пока за сценой не начал бледнеть начальник охраны». В результате вышло на 13 песен меньше, чем планировалось.

– Концерт длился 50 минут, это почти столько, сколько и предполагалось, – сообщил «Комсомолке» организатор Synergy global forum Григорий Аветов. – Они отыграли кучу песен, все хиты. В 23:30 на площадке очень аккуратно стали включать свет, чтобы люди, которые хотят успеть на метро, успели. Так что сорванный концерт – это неправда, это подтвердят и зрители, и сами музыканты. Юрий Юлианович счастлив и доволен.

Директор группы «ДДТ» Александр Тимошенко объяснил прерванный концерт режимом работы зала.

– На самом деле, просто потихонечку сместился график работы выступлений всех вместе: каждое выступление было дольше, чем нужно, – и все выбились из графика, – отметил он. – А у зала есть определенная инструкция: в 23:20 должен быть включен свет, и люди должны выходить, чтобы успеть на метро. Чтобы не было потом каких-то неприятных событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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