Газон и ботанический сад: Петербуржцы голосуют за зеленую зону в арт-парке на Добролюбова

В Северной столице продолжается голосование за содержание будущего арт-парка на проспекте Добролюбова. На официальном сайте проекта петербуржцы могут выбрать, что они хотят увидеть в новом общественном пространстве. Напомним, что несколько объектов уже известны: в парке предусмотрено строительство Дворца танца Бориса Эйфмана и предполагается подземный концертно-выставочный комплекс. Однако, что еще будет на шести гектарах земли, предстоит еще решить. Для этого в городе и организовали народное голосование.

Среди предложенных вариантов и открытая сцена, и детские городки, и спортивные площадки, и сувенирная ярмарка, фонтаны, ресторанная улица – всего 21 позиция. Но больше всего петербуржцы пока отдают предпочтение зеленым зонам. На сегодня лидирует позиция «Главный городской газон». Такой ландшафтное решение предполагает минимальное количество застройки. На третьем месте – «Ботанический сад». Между ними, на второй позиции, пока разместился вариант «Зимний каток». Следующие по популярности – фонтаны и шутихи, открытая сцена, городской пляж, а также роликовая и ледовая дорожки.

К слову, ранее, на общественном обсуждении арт-парка, прозвучало предложение дать возможность горожанам самим высадить деревья в будущем общественном пространстве.

Меньше всего пока горожан заинтересовали варианты военно-патриотическая экспозиция, антикварный рынок и сувенирная ярмарка.

Напомним, что ранее подобное народное голосование проводили относительно названия будущего парка. И посетители сайта большинство голосов отдали вариант «Тучков буян». Оставили свое мнение в опросе 24,8 тысячи человек.

КСТАТИ

Итоги народного голосования возьмут за основу при подготовке проекта парка. Пока его не существует. Международный архитектурный конкурс на разработку концепции арт-парка планируют запустить уже в середине октября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге восстановят исторический сад

Сад Смольного собора ждет преображение. Зеленая зона расположена между Смольной набережной, площадью Растрелли и переулком Кваренги. Участок этот относится к территориям объектов культурного наследия. Поэтому в саду собираются не просто восстановить историческую ландшафтную композицию, но и максимально сохранить старовозрастные деревья и оздоровить их.

– Также на территории сада планируется организация водоотведения, ремонт существующей ливневой канализации и устройство дополнительных сетей. Планируется установка скамьи, урны и информационные стенды, – отметили в пресс-службе Центрального района.

Пока специалистам необходимо выполнить проектные работы – их планируют завершить к концу ноября. Сам же сад должен преобразиться до конца 2020 года.