«Не думал, что снимусь в продолжении «Терминатора»: Арнольд Шварценеггер рассказал о новом фильме и впечатлениях о России

I’ll be back и Hasta la vista, baby - эти культовые фразы из фильма «Терминатор» знают даже те, кто не является поклонником голливудских блокбастеров. И мы не будем описывать, какой был ажиотаж вчера на Sinergy Global Forum, где Арнольд Шварценнеггер был хедлайнером. Зрители встречали Железного Арни под оглушительные визги и саундрек «Bad To The Bone» из фильма «Терминатор-2».

НА СЪЕМКАХ Я БЫЛ В КРОВИ, НО СЧАСТЛИВ

- Ваш Эрмитаж меня просто покорил. Спасибо вам, что приняли меня. Для меня это было неожиданностью, - признался Арнольд. – А "Газпром-арена" великолепна и производит сильное впечатление. Очень современная.

Шварценеггер рассказал о секретах успехаФото: Олег ЗОЛОТО

Актер перед россиянами выступил с мотивационной речью и рассказал, как добиться успеха, вспомнив о своем детстве.

- Я всегда хотел для себя лучшего, - признался железный Арни. - Я хотел везде быть первым. Когда мне было 16-18 лет, я, бывало, занимал вторые и третьи места. Но даже тогда я говорил себе – это прекрасно. Ведь мне есть, куда стремиться. И потом я был первым на самых престижных соревнованиях, среди них – «Мистер Олимпия»!.

Шварценеггер посоветовал всегда двигаться к своей мечте и не останавливаться ни перед чем.

- Вот пример, мы снимали фильм, отсняли десять дублей, это была сложная сцена, я сбил в кровь колени и очень устал – поясняет спортсмен. - Режиссер отсмотрел материал и попросил снять еще один дубль. И я с радостью согласился, потому что боль временна, а фильм — навсегда. На тренировках меня тоже спрашивали, как ты можешь так тренироваться и оставаться счастливым? Я отвечал: «Я радостный, потому что каждый день меня приближает к мечте стать лучшим!».

Чтобы добиться мечты, голливудская звезда посоветовала больше времени уделять своей работе.

- Спите по шесть часов, тогда у вас останется 18 часов на то, чтобы достичь свою цель, - улыбается герой фильма «Командос». – Каждый день занимайтесь тем, чем интересуетесь. И ставьте перед собой только великие цели, не разменивайтесь на мелкие. Не бойтесь неудачи. Многие боятся развиваться, потому что опасаются ошибок. Побеждает не тот, кто не падает, а тот, кто находит в себе силы подняться. И занимайтесь только любимым делом.

Арни приехал в Петербург с перстнем в виде черепаФото: Олег ЗОЛОТО

Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ, СПОРТ НАС ОБЪЕДИНИТ

72-летний актер, несмотря на свой возраст, выглядел довольно бодрым. Правда, иногда он все же брал передышку. Не оставил без внимание кумир и красоту русских женщин.

- То, что русские женщины самые красивые – очень справедливое выражение, - признал актер. – Но не стоит их мерить только красотой. Все российские женщины умные, талантливые и одаренные.

При этом герой боевиков признался, что, несмотря на свои роли, он не любит войну.

- Мы все должны поддерживать дружеские отношения и не воевать, - пояснил Шварценеггер. - Но политика заставляет нам проявлять вражду друг к другу. Хотя каждый из нас хотел бы жить в мирном обществе. Что касается вопроса о том, что объединяет всех людей на планете, это спорт. Когда проводят Олимпийские игры, мы все объединяемся, никто ни с кем не сражается. Мы можем видеть, как атлеты перед тем, как пересечь финишную линию, падают, а другие помогают им эту линию пересечь.

Арни восхитился русскими женщинамиФото: Олег ЗОЛОТО

Главной залог успеха железного Арни – любить свою работу.

- Для меня настоящий ужас — это не сильная усталость, боль в мышцах, сбитые колени, ужас — когда ты ненавидишь свое дело, приходишь на работу с нежеланием. Никогда не слушайте скептиков. Я это говорю и своим детям: найди то, что тебя заводит, не думай даже о деньгах, главное найти то, от чего у тебя горят глаза и иди к этому. Нужно заниматься только тем, что делает тебя счастливым. Если ты не любишь свое дело, то тебе не стать успешным.

Шварценеггер вспомнил и своих учителей. По словам актера, учиться в школе он не любил. А вот его наставники в профессии – помогли ему в жизни.

- Я бы хотел сказать, что нехорошо отношусь к учителям, - неожиданно признался Арни. - Многих ненавидел. Потому что они считают, что есть одна формула на все случаи жизни. Но не смейте называть меня тем человеком, который сделал сам себя. У меня были мама, папа, у меня были преподаватели, тренера и наставники. Это не я сам себя избрал, а народ Калифорнии. Говорить, что это я сам себя создал — это суперэгоизм. Нужно запомнить, что один в поле не воин, и то, что вы из себя представляете — это результат вклада многих людей».

Я ВЕРНУСЬ

У Арнольда Шварценеггера, к слову, есть и президентские амбиции, но стать им он не сможет.

- Я не имею право избираться в президенты, - вздохнул Арнольд. - Я родился в Австрии. И конституция США запрещает мне баллотироваться. Хотя я очень хочу. И я бы победил.

В Петербурге Арни также встретился со своим преданным фанатом, страдающим инвалидностью. Житель Ленинградской области Сергей смог пожать руку своему кумиру.

- Я сумел передать ему письмо, жаль только, что чай не смог попить с ним, - поделился впечатлениями Сергей с «КП».

Никас Сафронов подарил картину своему кумируФото: Олег ЗОЛОТО

Встретиться с кумиром позволили и художнику Никасу Сафронову, который нарисовал портрет Арни.

Напоследок Арнольд Шварценеггер рассказал о своем успешном фильме "Терминатор" и пообещал вернуться в Россию.

- Терминатор, созданный в 1984 году, - один из моих любимых фильмов, - поделился Арнольд. - Он дал старт моей кинокарьере, изменил меня, как актера. На тот момент это был прорыв кинопроизводстве, но я не ожидал, что потом будут продолжения и придется возвращаться к этой роли. Мой персонаж в фильме говорит: "Я вернусь". Вот и я говорю: Я вернусь в Россию. Недавно я снялся в "Терминатор-6". С премьерой этого фильма я и приеду в вашу страну снова.

