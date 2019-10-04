Хостелы и мини-гостиницы Петербурга превращаются в комнаты внаем

Закон «против хостелов», который запрещает оказывать гостиничные услуги в жилом фонде, вступил в силу 1 октября. Крупнейшие сервисы онлайн-бронирования продолжают предлагать койко-места по всей стране и, конечно, в негласной столице хостелов – в Петербурге. Соседи петербургских хостелов и мини-гостиниц готовятся писать в прокуратуру. Тем временем сами мини-отели либо закрываются, либо срочно меняют ОКВЭД (вид экономической деятельности), дабы продолжить работу уже в формате меблированных или гостевых комнат.

ФОРМАЛЬНО И ФАКТИЧЕСКИ

– Все без исключения ранее легальные гостиницы, в том числе хостелы, в жилых помещениях закрываются и формально, и фактически. Их больше не будет. Потому что запрещено законом, – поясняет вице-президент по связям с общественностью Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. – Относительно нелегальных ночлежек – они и раньше были нелегальными, и вопросами пресечения нарушений законов должны заниматься правоохранительные органы.

Официально, в Петербурге на конец сентября было 1467 коллективных средств размещения, в том числе 854 хостела, мини-отеля и апарт-отеля. Это те объекты, что успели пройти классификацию. Но неофициально, средств размещения в городе более четырех с половиной тысяч. 80 процентов мини-гостиниц и хостелов работало в жилом фонде Петербурга, в основном, в домах-памятниках.

Агентства бронирования уже разослали предпринимателям письма с просьбой подтвердить, что их хостел открыт в нежилом помещении.Фото: Артем КИЛЬКИН

Перевести помещения в таких домах из жилых в нежилые, чтобы избежать выселения, а тем более обустроить хостелы, как положено по новому закону, отдельным входом, непросто, если не сказать «невозможно». Немудрено, что за последние два года перевестись в нежилые «квадраты» и узакониться смогли лишь 11 хостелов и мини-отелей. Накануне вступления судьбоносного для бизнеса и туризма закона в силу Смольный сообщал, что 44 хостела закроются точно, а по 308 идет работа по переводу помещений в нежилые.

– Из числа легальных, прошедших классификацию, часть малых средств размещения закрылась навсегда, часть прекратила работать временно и ждет документов: когда переведутся в нежилой фонд, тогда снова возобновят деятельность, – поясняет отельер, руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Санкт-Петербургу Алена Енова. – Именно потому бизнес-сообщество и просило отсрочку, чтобы успеть получить все документы и остаться в рабочем поле.

РАЗНЫЙ БИЗНЕС

Для хозяев хостелов и отелей, желающих продолжить работать в жилом фонде, по словам Алены Еновой, «никаких лазеек в законе нет».

– Собственники квартир, в которых раньше были хостелы, имеют право после того, как закроют хостелы, сдавать отдельные изолированные комнаты в своей квартире по договору найма комнаты, – отмечает и Тамара Буйлова. – И это абсолютно легальная деятельность, которая не имеет отношения ни к хостелам, ни к другим видам гостиниц.

Меблированные и гостевые комнаты, согласно ОКВЭД, предполагают «места для проживания и сна, приготовления и потребления пищи, с кухонными принадлежностями и полностью оборудованной кухней». И на них закон не распространяется.

Меблированные и гостевые комнаты тоже предполагают «места для проживания и сна, приготовления и потребления пищи».Фото: Артем КИЛЬКИН

В чем же тогда отличие от хостела?

– Хостелы – это дормитории, многоместные номера. А меблированные комнаты посуточно или в долгосрочную аренду – это двухместные номера. Соответственно, это другая стоимость, другая целевая аудитория и совершенно другой вид бизнеса, – объясняет Алена Енова. – Да, часть предпринимателей переводит средства в меблированные комнаты, но это не попытка уйти в тень: помещения уже куплены и отремонтированы, их нужно как-то эксплуатировать. Некоторые предприниматели сами переезжают жить в свои бывшие хостелы и отели.

«ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ»

Но все это – только о честных мини-отельерах. К слову, некоторые агентства бронирования уже разослали предпринимателям письма с просьбой подтвердить, что их хостел открыт в нежилом помещении, в противном случае грозят прекратить сотрудничество.

– Бизнес чувствует себя обманутым: тот, кто прошел классификацию и потратил на это время, нервы и деньги, теперь оказался наравне с тем, кто классификацию не проходил вовсе, – отмечает Енова. – Чтобы перевестись в нежилые помещения, нам нужно два-три года. Найти деньги, собрать все документы, сделать проект – это долго и дорого. Поддержка региональных властей есть, также рассчитываем на действия со стороны Минэкономразвития. Надо понимать, что, если турпоток упадёт, то город потеряет – а так как закон принят, значит, считай, уже потерял – полтора миллиарда рублей только на налогах от гостиничной индустрии. Но гости не только останавливаются в хостелах и отелях, они и кушают в ресторанах, ходят в музеи, пользуются транспортом. Это огромные суммы в бюджет города и страны.

Смольный до конца года обещает провести четыре аукциона на места под хостелы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный до конца года обещает провести четыре аукциона на право аренды нежилого помещения под хостел. Места, говорят отельеры, приемлемые.

– Но новый адрес – новые инвестиции. Тот же ремонт, – подчеркивает Енова. – Это шаг к развитию туристской инфраструктуры, но не к спасению уже действующих предпринимателей. Это то же самое, что убить одного ребенка и предложить родить другого.

КСТАТИ:

По данным сервиса «2ГИС», в Петербурге насчитывалось 393 хостела (в России – 1760 хостелов), причем 73 процента их них работало в жилых домах, а 55 процентов находилось на втором этаже и выше.

– В ходе телефонного обзвона большинство российских хостелов в жилых домах заявили, что перевели помещение в статус нежилого, – отмечают исследователи «2ГИС». – Некоторые переформатировались в квартирные бюро – организации, сдающие в аренду квартиры посуточно или на более длительный срок.

За год, по данным исследования, число хостелов в Петербурге выросло на два процента, за восемь месяцев – на четыре процента.