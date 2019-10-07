Преподаватели СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкин

СПбГУ собирается переехать в Пушкинский район – именно там хотят сделать единый университетский городок. Однако многие сотрудники вуза не желают уезжать на окраину и покидать исторические здания в городе. На прошлой неделе преподаватели вуза опубликовали в Сети открытое письмо. В нем говорится, что проект нанесет «непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом». И подписались под этим уже больше 800 человек. Среди них не только сотрудники, студенты и выпускники СПбГУ, но и просто сочувствующие. По порядку о том, почему бьют тревогу сотрудники главного вуза Петербурга.

ОТ ЦЕНТРА ДО ОКРАИН

Расположение в Пушкинском районе авторы письма считают просто неудобным. В том числе говорят о проблеме транспортной доступности. К слову, для всех студентов в университетском городке предусмотрено общежитие – даже для петербуржцев и уроженцев Ленобласти. Однако преподавательскому составу (а это 4 тысячи человек) все же придется добираться из города. И дорога до работы и обратно может занять около трех часов.

– Многие совмещают работу в университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники – люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, – говорится в письме.

К слову, концепция будущего кампуса предусматривает и строительства транспортной инфраструктуры. Планы эти выглядят грандиозно, учитывая, что возведение самого университетского городка предварительно намечено на 2022-2026 годы. Речь идет и о линии скоростного трамвая Купчино – Шушары – Славянка, и о строительстве путепровода в створе Московского шоссе, и даже о железнодорожном сообщении с Москвой – остановочный пункт недалеко от кампуса.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Напомнили в письме и об интересах самих студентов. В том числе и о физиках, математиках, химиках, которые живут и учатся в Петродворцовом учебно-научном комплексе (ПУНКе). Они большую часть студенческих лет проводят вдали от центра культурной столицы.

– Мы понимаем, что сейчас многие студенты, живущие в общежитиях в Петергофе, тратят много времени на дорогу. Однако они едут в Петербург не только на учебу – к счастью, студенты СПбГУ достаточно образованные и разносторонние люди, чтобы наслаждаться городскими музеями и театрами, посещать концерты, клубы, кружки по интересам и т.д., – отмечается в письме.

К слову, этот самый ПУНК уже и был неудавшейся попыткой построить загородный кампус университета. В 1970-х туда переехала часть подразделений, однако на этом все закончилось. А студенты нескольких факультетов живут и учатся там до сих пор.

Кроме того, авторы письма отметили, что интересы студентов и преподавателей по поводу кампуса не учли – с ними никто не советовался и не обсуждал данную тему.

Как отмечается в материалах ректорского совещания, опубликованных на сайте университета, теперь же поучаствовать в проектировании университета смогут и сами студенты. Директора институтов СПбГУ и деканы возглавили рабочие группы, в которые войдут и сотрудники, и обучающиеся. Они будут собирать предложения по кампусу и помогать с подготовкой функционального технического задания.

КОНКРЕТНО

Напомним, что последние несколько лет над идеей переезда СПбГУ трудилась специально собранная рабочая группа. Прорабатывали концепцию, искали подходящие места – рассматривали даже Ленобласть. Сегодня в вопросе создания единого кампуса вуза больше ясности. Понятно и место, и что хотят на нем построить. На 150 гектарах бывших сельхозугодий в Пушкинском районе развернутся и учебные корпуса, и общежития, и спортивно-оздоровительный комплекс, и университетская клиника. А 18 сентября Дмитрий Медведев для создания единого кампуса СПбГУ поручил профильным ведомствам выделить проектирование единого кампуса в 2020-2021 годах 430 миллионов рублей.

К слову, вуз занимает 227 строений, треть площадей которых являются объектами культурного наследия. Планируется, что в новый кампус переедет абсолютно весь вуз. А на его строительство необходимо 45 миллиардов рублей: 26 из них выделят инвесторы, 19 миллиардов – из федерального бюджета.

КСТАТИ

Помимо открытого письма, в Сети сотрудники СПбГУ создали петицию. Они требуют сохранить факультеты в исторических зданиях Северной столицы. Появилась петиция несколько лет назад, в 2016-м, – когда стало известно о планах руководства СПбГУ покинуть здания в центре города.