2019-10-08T14:35:17+03:00
Общество

Дороги через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу оборудуют камерами на скорость

До конца года системы слежения появятся на 13 трассах
Лилия КОЗЛОВА
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На трассах в Ленобласти установят камеры для контроля скоростиНа трассах в Ленобласти установят камеры для контроля скоростиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На наиболее загруженных и проходимых региональных трассах в Ленинградской области до конца 2019 года собираются установить специальные камеры для контроля скорости. В список первой очереди попали дороги, проходящие через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу. Камеры устанавливаются на местах, где чаще всего происходят ДТП, чтобы заранее предупредить трагедию и напомнить гонщику о том, что надо сбросить скорость.

- Работы уже ведутся на Выборгском шоссе, Дороге жизни, Колтушском шоссе, а также трассе «Зуево – Новая Ладога». В Сертолово дополнительно ставят и так называемое «табло обратной связи с водителями»: на нем будет высвечиваться скорость движения каждой проезжающей машины, - рассказали в областной администрации.

Заказчиком выступает «Ленавтодор». До конца 2019 года рабочим предстоит оборудовать 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах: на этих участках нанесут шумовые полосы, установят дополнительные знаки и светофоры.

Также, в порядке эксперимента, на двух километрах дороги «Парголово – Огоньки» в черте Сертолово дорожники поставили 647 сигнальных столбиков на осевую линию разметку. Они должны помочь водителям четко видеть встречный поток машин и, тем самым, предотвратить возможные аварии.

Напомним, что системы контроля скорости уже давно используются в Петербурге для поимки нарушителей. Так, в январе на КАД и ЗСД появились новые камеры, которые фиксируют превышение дозволенного скоростного режима не только в конкретной точке, где установлено оборудование, а на целом участке трассы. Получается, что нарушителям не спрятаться, не скрыться.

Всего в июле 2019 на петербургских дорогах за вождением автомобилистов следили 164 камеры. «КП-Петербург» публиковала их список адресов этих комплексов, которые штрафуют водителей за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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