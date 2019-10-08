Китайский квартал: Грозит ли Петербургу появление чайна-таунов

Согласно официальным данным, в 2018 году Санкт-Петербург посетили более восьми миллионов туристов, 800 тысяч из которых – гости из Китая. Город на Неве стал не просто излюбленным местом для туристов из Поднебесной, многие приезжают сюда учиться, создавать бизнес и остаются жить. Больше всего недвижимость китайцы скупают на Васильевском острове. Этот район они облюбовали еще в 90-х годах, покупают квартиры, открывают магазинчики и рестораны только для своих. Однако означает ли это, что скоро в Петербурге появятся свои, так называемые, чайна-тауны, где будут жить только одни лишь приезжие их КНР.

- Известный в Петербурге комплекс «Балтийская жемчужина» построен китайским бизнесом. Это китайский проект, и многие квартиры там приобрели именно китайцы. Однако, на чайна-таун он пока не похож. Вопрос пребывания иностранных граждан можно и нужно регулировать. Известно, что китайцы – это минимум ассимиляции, но законодательная база России позволяет нам требовать от них знание языка, основ истории и культуры нашего государства. Местные законы способны исключать криминализацию этнических кварталов и препятствовать появлению анклавов, - пояснила профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

Эксперт рассказала об удачном опыте взаимодействия китайцев и коренных жителей в Дубае. Там есть целые предприятия и магазины, которые держат приезжие, однако со всеми посетителями они общаются исключительно на английском.

Также Марина Морозова отметила, что негативное отношение к туристам из Поднебесной слишком преувеличено. Конечно, петербуржцы страдают от шумных групп гостей, культура и поведение которых сильно отличается от нашего. Однако вообще китайский турист меняется: его платежеспособность и в целом уровень жизни повысились, что положительно сказывается на экономике города.Коллапсы, в основном, создаются из-за гидов-нелегалов из КНР, которые зарабатывают на очередях в музеи огромные деньги.

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