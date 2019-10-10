2019-10-10T19:39:14+03:00
Общество

Исторические здания СПбГУ при переезде в Пушкин останутся за вузом

В единый кампус университет будет перебираться постепенно
Полина ЖУКОВА
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СПбГУ не собирается отказываться от исторических зданий вуза при переезде в Пушкин.СПбГУ не собирается отказываться от исторических зданий вуза при переезде в Пушкин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Перевозить сразу все факультеты в будущий единый кампус СПбГУ пока не планирует. Переезд будет постепенным. Об этом журналистам 10 октября рассказала первый проректор вуза Елена Чернова. Место для университетского городка уже определено – это 150 гектаров в Пушкинском районе, на месте бывших совхозных земель. Построить там хотят не только учебные корпуса, но и общежитие для всех студентов, и лабораторные корпуса, и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, и университетскую клинику, и конгресс-центр для мероприятий.

– Мы рассматриваем эту территорию как территорию развития университета. Это возможность, которую мы можем реализовать. Она не предполагает, что абсолютно все факультеты единовременно поднимутся и поедут в единый кампус. Оно предполагает, что все вопросы будут рассматриваться последовательно, осмысленно и только по мере необходимости, – отметила Елена Чернова.

Как рассказал проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский, первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника.

– Это медицинский кластер, который позволит объединить нам не только собственно медицинскую деятельность, но и научную и образовательную, сопряженные с ней, – добавила Елена Чернова.

Что касается учебно-научного комплекса СПбГУ в Петергофе, он уже не отвечает современным требованиям. А развивать кампус там не позволяет площадь территории. Сносить существующие там здания и возводить на их месте новые тоже нецелесообразно – слишком затратно. Петергофские корпуса находятся в федеральной собственности. Поэтому при переезде в Пушкин, их дальнейшую судьбу будет решать не СПбГУ.

Всего в ведении вуза сегодня находятся 227 зданий в Петербурге. Треть из них являются объектами культурного наследия. Однако после переезда в единый кампус СПбГУ не собирается отказываться от исторических зданий.

– Никто не предполагает продажу исторических зданий университета кому бы то ни было. Поэтому здания остаются за университетом, – сказала Елена Чернова.

Как именно их будут использовать, еще предстоит определить. В том числе не исключена возможность разместить в зданиях на Университетской набережной музей: в СПбГУ есть около 3 миллионов предметов, которые относят к числу уникальной коллекции.

КСТАТИ

В планах СПбГУ обеспечить жильем на территории кампуса не только студентов, но и сотрудников вуза. В университетском городке собираются построить специальное служебное жилье. Кроме того, прорабатывается и вопрос о предоставлении льгот на покупку квартир для сотрудников вуза. Речь идет о возможности поселиться неподалеку от самого кампуса в Пушкине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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