Верховный суд не разрешил делать намыв в Финском заливе у Ольгино

Намывного острова в Финском заливе не будет. Верховный суд России отклонил просьбу компании «Зингер Девелопмент» о передаче кассационной жалобы в коллегию по экономическим спорам. Другими словами: решение нижестоящего суда о запрете создания намывных территорий в районе Лахта-Ольгино остается в силе.

Само решение опубликовано на портале «Электронное правосудие» 14 октября. Это означает, что проект, фактически, нереализуем. В определении суда сказано, что истец не привел достаточных доводов в свою правоту, а лишь выразил несогласие с решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга, ранее уже отказавшему застройщику.

Против реализации проекта выступили экологи, обеспокоенные будущим Финского залива.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что проект «Залив островов» предполагал создание намыва площадью 200 гектар в акватории Финского залива. Здесь должна была появиться жилая и коммерческая недвижимость. Изначально власти города дали согласие на реализацию, однако после многочисленных протестов градозащитников и экологов, Смольный решение поменял. С 2018 года шли суды, однако все они отказывали «Зингер Девелопмент». Сейчас это сделал и Верховный суд.

Справка «КП»:

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер Девелопмент» зарегистрировано в Петербурге в 2016 году. Уставной капитал компании - 10 тысяч рублей. Некоторые СМИ связывают компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако прямого подтверждения этому нет.

Согласно изначальному проекту, за 20 лет в пяти километрах от «Лахта Центра» в акватории Финского залива должен был появиться комплекс искусственных островов с «последующей комплексной застройкой жилой, коммерческой и социально-культурной недвижимостью». Как говорится в описании проекта (единственного) на сайте «Зингер Девелопмент», здесь должно было появиться 3,2 миллиона квадратных метрах жилья.

Территория должна была быть избавлена от машин (движение только в подземных тоннелях), а сообщение с сушей и перевозку людей по островам планировалось обеспечивать автоматическим электротранспортом. Стоимость проекта оценивалась в 400 миллиардов рублей, что больше половины годового бюджета всего Санкт-Петербурга.

Однако экологическая экспертиза показала, что акватории Финского залива в пределах дамбы в таком случае грозят заболоченность и наводнения. В данный момент активных работ по реализации проекта не ведется.