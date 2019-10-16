2019-10-16T19:24:36+03:00
Новости компаний

ГК «Лидер Групп» повышает цены в жилом комплексе YOGA

Подорожают и квартиры в жилом комплексе бизнес-класса LENINGRAD
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Цвета для корпусов нового жилого комплекса выбраны с особым смыслом. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».Цвета для корпусов нового жилого комплекса выбраны с особым смыслом. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».
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Стоимость жилья в ЖК YOGA от застройщика ГК «Лидер Групп» возрастает 1 ноября. Более того, плановое увеличение стоимости квартир запланировано и в ЖК LENINGRAD. Пока приобрести жилье в новостройке можно по старой цене.

КОНКРЕТНО

YOGA — это современный жилой комплекс комфорт-класса. Его архитектурный ансамбль состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Как рассказали в ГК «Лидер Групп», каждый из домов выполнен в уникальной цветовой гамме, которая имеет собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный — энергию и активный образ жизни. Желтый — солнечное настроение и радость, а фиолетовый — спокойствие, созерцание и гармонию. Целиком эта палитра создает неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

ЖК LENINGRAD, который также возводит ГК «Лидер Групп», относится к категории проектов бизнес-класса. Он возводится на Поклонной горе, в районе, который издавна привлекал петербуржцев своей красотой и целебным сосновым воздухом. А Суздальские озера? Здесь и сегодня на выходных не протолкнуться – так много горожан приезжает сюда на отдых.

Для тех, кто мечтает жить в окружении парков, ЖК LENINGRAD компании «Лидер Групп» - может стать буквально «адресом мечты». Низкая плотность застройки позволит сохранить связь с природой и чувство свободы, развитая инфраструктура обеспечит комфорт, а видовые квартиры, которых в этом проекте ГК «Лидер Групп» большинство – позволят любоваться окрестностями с одной из самых высоких точек Петербурга.

Новый проект ГК «Лидер Групп» соответствует всем стандартам бизнес-класса. Использование современных технологий строительства и инженерных систем позволят обеспечить жителям комплекса высокое качество жизни.

НАПОМНИМ

ГК «Лидер Групп» стал победителем престижного конкурса «Лидер строительного качества». Застройщик выиграл сразу в двух номинациях (читать далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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