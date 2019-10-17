2019-10-17T15:53:57+03:00
Спорт

Артем Дзюба получил в подарок свой картонный бюст и прокатил его на машине

Трехмерное изображение головы нападающего сделали болельщики «Зенита» [видео]
Петр КИБЕР
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Картонный бюст себя любимого Артему Дзюбе явно понравился.Картонный бюст себя любимого Артему Дзюбе явно понравился.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одна голова хорошо, а две - лучше. Теперь это точно знает нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который получил в подарок от фанатов клуб собственный трехмерный бюст из картона.

- Сделай сам: картонный бюст Артема Дзюбы, - шутит пресс-служба сине-було-голубых в клубном «Твиттере».

Картонное изваяние, созданное не без помощи высоких технологий, болельщики «Зенита» принесли на базу клуба в Удельной. Там ее нападающему и вручили. И творение «скульпторов» явно понравилось Дзюбе, который забрал бюст и увез после тренировки на машине.

По дороге футболист даже снял небольшое видео для сторис в «Инстаграме», где он любя поглаживает «йорика» по голове.

Напомним, что недавно Артем стал героем двух матчей сборной России, забив несколько голов в играх с Шотландией и Кипром, внеся основной вклад в победы, что помогло россиянам выйти в основной этап розыгрыша Евро-2020.

К слову, тренировка, на которой Дзюбе вручили подарок, проходила в преддверии матча с «Ростовом» (состоится 19 октября на «Газпром Арене») была открытой и в ней принял участие Александр Кокорин. Журналисты и зрители впервые смогли увидеть игрока, который занимался в общей группе.

Впрочем, ничем примечательным это не закончилось - Саша был тих, спокоен, а стульев поблизости не оказалось. Полицию вызывать не пришлось.

Артему Дзюбе подарили картонный бюст самого себя.Видео: instagram.com/artem.dzyuba

Поздравление Дзюбы от клуба напугало фанатов «Зенита»

22 августа звездному футболисту сине-бело-голубых исполнился 31 год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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