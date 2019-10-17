Артем Дзюба получил в подарок свой картонный бюст и прокатил его на машине
Одна голова хорошо, а две - лучше. Теперь это точно знает нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который получил в подарок от фанатов клуб собственный трехмерный бюст из картона.
- Сделай сам: картонный бюст Артема Дзюбы, - шутит пресс-служба сине-було-голубых в клубном «Твиттере».
Картонное изваяние, созданное не без помощи высоких технологий, болельщики «Зенита» принесли на базу клуба в Удельной. Там ее нападающему и вручили. И творение «скульпторов» явно понравилось Дзюбе, который забрал бюст и увез после тренировки на машине.
По дороге футболист даже снял небольшое видео для сторис в «Инстаграме», где он любя поглаживает «йорика» по голове.
Фанаты "Зенита" слелали картонный бюст Дзюбы
Напомним, что недавно Артем стал героем двух матчей сборной России, забив несколько голов в играх с Шотландией и Кипром, внеся основной вклад в победы, что помогло россиянам выйти в основной этап розыгрыша Евро-2020.
К слову, тренировка, на которой Дзюбе вручили подарок, проходила в преддверии матча с «Ростовом» (состоится 19 октября на «Газпром Арене») была открытой и в ней принял участие Александр Кокорин. Журналисты и зрители впервые смогли увидеть игрока, который занимался в общей группе.
Впрочем, ничем примечательным это не закончилось - Саша был тих, спокоен, а стульев поблизости не оказалось. Полицию вызывать не пришлось.
Артему Дзюбе подарили картонный бюст самого себя.Видео: instagram.com/artem.dzyuba
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ИСТОЧНИК KP.RU