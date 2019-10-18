2019-10-18T14:40:32+03:00
Общество

Антимонопольщики нашли в Петербурге «снежный картель» на 24 миллиарда рублей

Дело о сговоре при уборке снега в городе передадут в полицию
Петр КИБЕР
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Петербургские антимонопольщики нашли сговор при уборке снега на 24 миллиарда рублей.Петербургские антимонопольщики нашли сговор при уборке снега на 24 миллиарда рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нашло признаки сговора при распределении подрядов на уборку улиц зимой с 2016 по 2019 годы в Северной столице. В создании «снежного картеля» по мнению УФАС были замешаны дорожно-коммунальные предприятия города и Комитет по благоустройству.

- В ходе антимонопольного расследования были изучены 39 торгов (2016-2019гг.), на общую сумму, превышающую 24 миллиарда рублей. Выявлено – предприятия фактически имитировали конкурентную борьбу на аукционах и разделили между собой территорию города по административно территориальным районам, - сообщает пресс-служба УФАС.

Так, снижение начальной максимальной цены контрактов составляло не более одного процента. А одинаковые ошибки и опечатки в заявках на участие в торгах показывают, что все их готовили одни люди. В УФАС отмечают, что в течение нескольких лет одни и те же предприятия обслуживали одни и те же районы города. Все это - прямое нарушение статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Всего по делу проходят несколько дорожных предприятий Северной столицы: СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс», а также Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Всех их также обвиняют и в нарушении статьи 16 Закона о защите конкуренции, которая накладывает запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия между хозсубъектами и органами власти.

- Установлено – деятельность предприятий полностью координировалась Комитетом. В частности, по согласованию они направлялись на уборку районов, которые не были предусмотрены в госконтрактах или договорах субподряда, -отмечают в УФАС.

Убирали улицы от снега одни и те же предприятия. Никакой конкуренции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Убирали улицы от снега одни и те же предприятия. Никакой конкуренции.Фото: Артем КИЛЬКИН

Нашли антимонопольщики и третье нарушение. Так, в статье 17 говорится о запрете включать в лоты на торгах функционально и технологически не связанные между собой работы, как то уборка снега, оценка с состояния дорог и их содержание (что делал Комитет). Все это приводит к ограничению конкуренции, так как не все участники рынка имеют возможность выполнять все виды работ.

Учитывая все обстоятельства и выявленные факты, которые подпадают под статью 178 уголовного кодекса об ограничении конкуренции, руководство УФАС решило передать материалы в полицию. Теперь делом будет заниматься МВД.

Напомним, что до недавнего времени Комитетом по благоустройству руководил Владимир Рублевский, занимавший должность в течение пяти лет. Однако 14 октября 2019 года, распоряжением Правительства Санкт-Петербурга, он был уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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