Набережные в опасности: облицовка рек и каналов Петербурга не выдерживает мощных нагрузок

ЗДАНИЯ ТОЖЕ ПОД УГРОЗОЙ

История с разрушающейся набережной канала Грибоедова получила свое продолжение, которое вряд ли понравится петербургским автомобилистам. На техническом совете в КГИОП эксперты пришли к выводу: движение на исторических набережных хорошо бы ограничить. Чтобы снизить существующие нагрузки.

- Появление коммуникаций на дорогах, повышенных нагрузок на существующие стенки набережных стали причиной установления новых требований по их эксплуатации и сохранности, - рассказали в пресс-службе КГИОП. - При этом от состояния набережных в определенной мере зависит сохранность близлежащих объектов культурного наследия и исторических зданий.

Такое решение пока что называют одним из возможных. В теории звучит логично. Как это сделать на практике пока что не понимают ни те, кто радеет за сохранение исторического наследия, ни те, ни те, кто блюдет интересы водителей.

- Конечно, охранять исторический центр необходимо, - эту истину глава общественной организации «СПб Авто» Святослав Данилов даже не оспаривает. – Но, перекрыв набережные, пусть даже частично, мы получим полный транспортный хаос. В центре Петербурга сложно отвести потоки одновременно в обход канала Грибоедова, Фонтанки, Мойки и так далее. Тогда уж надо снова вести речь о платном въезде в исторический центр, но при этом предварительно развить сеть метрополитена и общественного транспорта. Потому что на данный момент даже объездные дороги не сильно снижают нагрузку на Невский проспект.

В историческом центре могут ограничить движение для автомобилейФото: Артем КИЛЬКИН

«СОРОК ЛЕТ РЕМОНТИРУЮТ С НАРУШЕНИЯМИ»

Повторим, ограничение движения пока что обсуждают лишь гипотетически. Что сейчас актуальнее – так это особое внимание к рискам, которые могут возникнуть при текущем состоянии набережных и к тому, как их избежать в дальнейшем. Ведь к деформациям могут привести самые разные причины: от колебания температур воздуха до грунтовых вод.

- По мнению специалистов, при строительстве железобетонных конструкций одним из условий является выполнение деформационных швов, - объясняют в ведомстве. – Они служат для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций.

Деформационный шов – это «разрез», который разделяет конструкцию на отдельные блоки. Это придает ей определенную упругость, которая, в свою очередь, помогает противостоять воздействию нагрузок и внешней среды. Но тут все тоже не так просто: шов шву рознь.

- Он действительно необходим, - согласен председатель ревизионной комиссии Санкт-Петербургского отделения ВООПиК, бывший научный сотрудник КГИОП археолог Виктор Коренцвит. – Но делать шов необходимо по рисунку кладки, «в переплет». Так создается непрерывная кружевная вязь. Да, это дороже, это труднее, это требует специального проекта. Но это правильно. А у нас в городе уже сорок лет капремонт набережных ведут с нарушениями законодательства. Кладку разрезают вертикальным швом. Якобы, при возрастающей нагрузке железобетонная конструкция, которая теперь делается взамен бутовой, просядет и расколются гранитные блоки облицовки. Но, какое должно быть давление, чтобы такое произошло? Я был на техническом совете и предупредил, что если так будет продолжаться, мы обратимся в суд. Следующий совет по этой теме назначен через месяц.

СПРАВКА «КП»

Напомним, в конце сентября петербуржцы заметили, что на набережной канала Грибоедова, в районе дома номер 80, просели гранитные блоки. В «Мостотресте» тогда рассказали, что это место было закрыто для пешеходов еще в 2018 году и добавили: опасный участок временно укреплен, но ходить там все еще опасно. Капитальный ремонт назначен на 2021 год.