2019-10-22T21:36:04+03:00
Общество

Эмин - на открытии "Добродомика" в Москве: "Наша задача - сделать так, чтобы пенсионеры улыбались"

Доброе кафе из Петербурга, где бесплатно кормят пожилых людей, теперь работает и в столице
Людмила ИЛЬИНА
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Александра Синяк, Эмин (в центре) и Евгений ГоршевичАлександра Синяк, Эмин (в центре) и Евгений ГоршевичФото: Людмила ИЛЬИНА
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22 октября у дома номер 12 по улице Тушинской в Москве непривычно людно. Много телекамер, журналистов, а среди них смущенные бабушки и дедушки, которые пришли бесплатно пообедать. Ровно год назад первый «Добродомик» - доброе кафе, где пенсионеров кормят бесплатно - открыл свои двери в Северной столице. За это время там приняли более 150 тыс. пенсионеров. Позже к инициативе супругов Александры Синяк и Евгения Гершевича (основатели «Добродомика» - прим. Авт.) присоединилось много неравнодушных людей, в их числе известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Недавно, благодаря совместным усилиям, кафе начало работать и в Москве. 22 октября состоялось его официальное открытие.

- У меня есть бабушка, ей 82 года, она дала мне любовь, заботу и время. В Советском Союзе понятие «няня» вообще не существовало, у нас были наши бабушки и дедушки, - поделился Эмин. – К сожалению, часто, когда люди стареют, мы уделяем им меньше внимания, кто-то остается один. А так хочется приукрасить их жизни, потому что когда-то они сделали для нас так много. Надо ценить и любить старших. И наша задача - сделать так, чтобы они улыбались.

Певец радушно встречал гостей Фото: Людмила ИЛЬИНА

Певец радушно встречал гостейФото: Людмила ИЛЬИНА

Кстати, свою бабушку певец видит почти каждый день. У Эмина недавно родилась дочь, и Тамара Федоровна регулярно приходит в гости нянчиться с внучкой.

- Следующий «Добродомик» откроется в Баку, - продолжает бизнесмен. – А сейчас мы с Александрой разрабатываем целый план, чтобы проект мог развиваться самостоятельно по всей стране. Я думаю, что у нас будет много последователей.

На данный момент в России уже работают четыре кафе: два в Петербурге, по одному - в Оренбурге и в Москве. Помимо Баку, на очереди Горный Алтай, Новосибирск и подмосковная Балашиха.

- Я живу напротив, и как-то решилась зайти в «Добродомик». Меня встретили сотрудники и воскликнули: «Бабушка, пожалуйста, садитесь», - со слезами на глазах рассказывает 90-летняя посетительница Лизия Петровна. - Такое ласковое обращение - впервые в моей жизни. Теперь хожу сюда каждый день. Это подспорье, да и физически готовить уже сложно. Но самое главное - это отношение сотрудников кафе.

Больше всего посетители ценят отношение со стороны сотрудников Фото: Людмила ИЛЬИНА

Больше всего посетители ценят отношение со стороны сотрудниковФото: Людмила ИЛЬИНА

К слову, история каждого посетителя «Добродомика» уникальна. За соседним столиком мы познакомились с бывшим космонавтом Федором Шкиренко, которому недавно исполнилось 82 года. Пару недель назад он сидел на остановке и ждал автобус. Мимо проходил пенсионер и воскликнул: «Вместо того, чтобы сидеть, пойдем, пообедаем в «Добродомик». На следующий день Федор Родионович взял с собой супругу Зою Карловну, которая, кстати, тоже отдала всю жизнь космосу. И вот уже две недели, они регулярно приходят пообедать в доброе кафе.

- Ровно год назад 22 октября первые бабушки и дедушки зашли в кафе «Добродомик» в Петербурге, а теперь совместно с Эмином Агаларовым мы открыли кафе в Москве, - с гордостью говорит основательница проекта Александра Синяк.

Для Александры и ее мужа «Добродомик» давно уже перестал быть просто благотворительным проектов. Это место, где они могут не просто накормить пожилых людей, но и решить их проблемы. Это место, где они обрели большую семью и веру в человеческую доброту.

- Ко мне часто приходят пенсионеры и рассказывают о своих проблемах, которые решаются благодаря неравнодушным людям со всей страны, - говорит Александра. – Я выхожу в прямой эфир в социальных сетях, рассказываю историю и получаю десятки откликов с готовностью протянуть руку помощи нашим пенсионерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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