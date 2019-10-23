2019-10-23T12:34:56+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяный пассажир автобуса залил кондуктора перцовым газом

52-летнего мужчину, который не хотел платить за проезд, задержали полицейские
Петр КИБЕР
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Работа кондуктора опасна и трудна. И на первый взгляд и на второй.Работа кондуктора опасна и трудна. И на первый взгляд и на второй.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередной конфликт между пассажирами и кондукторами общественного транспорта произошел в Петербурге. И вновь причиной стала оплата проезда. Но если раньше под горячую руку агрессивных горожан попадали женщины, то на этот раз досталось 62-летнему мужчине.

- 22 октября в полицию Невского района поступило сообщение то кондуктора рейсового автобуса. Он сообщил, что около 22.20 в салоне автобуса неизвестный пассажир распылил в его сторону вещество из предмета, похожего на газовый пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Струей перцового газа безбилетник не ограничился и в красочных выражениях пообещал расправиться с пожилым кондуктором при помощи физической силы. В этот момент в салоне автобуса, который ехал по Хрустальной улице, были и другие пассажиры. Но они не смогли остановить буяна, который выскочил на ближайшей остановке и скрылся.

Впрочем, уже через 20 минут его, гулявшего поблизости, задержали сотрудники полиции. 52-летний мужчина был пьян. Он оказался жителем Купчино - «рабочего» района, известного своими суровыми нравами.

Нарушителя спокойствия отвезли в отделение, где у него изъяли газовый пистолет и составили протокол. Правда, пока лишь на за появление в общественных местах в пьяном виде. А вот вопрос о возбуждении уголовного дела пока еще обсуждается.

Напомним, что летом 2019 года в Петербурге сразу две женщины-кондуктора подверглись нападению неадекватных пассажиров. Одной безбилетник едва не выбил глаз, а вторая, послу удара кулаком в лицо, получила травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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