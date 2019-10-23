Почему «судебный квартал» решили строить на Смольной набережной

Смольный определился с адресом «судебного квартала» Петербурга. Верховный суд РФ и жилые дома для его сотрудников построят в излучине Невы, на Смольной набережной. Прежде возвести квартал планировали на проспекте Добролюбова, но землю отдали под арт-парк. Выбором новой территории остались недовольны активисты Центрального района. Они хотят отстоять сад на Неве, который уйдет под застройку.

«ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»

В среду, 23 октября, решение Смольного поддержали парламентарии. Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли законопроект, по которому участок размером 2,8 га земли лишили статуса охранной территории.

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Кстати, свое назначение Сад на Неве меняет не в первый раз. Изначально там планировалось проложить Орловский тоннель. Затем место отвели под строительство нового Музея Блокады. Каждый раз сад на Неве то включали, то исключали из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

- В Генплане 1965 года на этой территории уже был запланирован тоннель под Невой. До сих пор три земельных участка здесь зарезервированы под его развязки, - объясняют в Смольном. - Эта территория прилегает к будущему объекту транспортной инфраструктуры. Поэтому исключать данную территорию из ЗНОП придется в любом случае. Это – объективная необходимость.

НОРМЫ СОБЛЮДЕНЫ

Активисты с выбором места не согласны. Они жалуются, что в Центральном районе и без того дефицит зеленых насаждений. При этом в правительстве города ссылаются на нормы. По закону, на каждого жителя должно приходиться шесть квадратных метров. В Центральном районе это требование выполняется.

- В Центральном районе расположены Летний и Михайловский сады, а также сквер Инженерного замка. Они не учитываются в перечне ЗНОП, так как имеют статус территории объекта культурного наследия. Если принять это в расчет, то показатель обеспеченности зелеными насаждениями увеличится до 6,4 метра. И это не считая территории Александро-Невской лавры, мелких безымянных скверов и бульваров, - заявляют в правительстве. – К тому же, сад на Неве не так популярен среди петербуржцев. В районе нет массовой застройки или остановок транспорта. Чаще всего жители ближайших домов проводят время в Таврическом саду или саду-партере Смольного.

После исключения сада на Неве из территорий ЗНОП парламентарии внесли еще несколько поправок, касающихся зеленых насаждений. Так, в список земель, защищенных от строительства, включили шесть новых участков общей площадью 3,6 га. К ним относятся безымянные скверы и бульвары на улице Черняховского, на Синопской набережной у Большеохтинского моста и другие.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Участок не представляет большой ценности для рекреационных целей»

Рашид Исмаилов, руководитель Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ:

- Зеленых насаждений в районе предостаточно. Здесь идет какая-то подмена понятий и манипулирование общественным мнением. Этот участок не представляет большой ценности для рекреационных целей. Более того, территория будет интегрирована в дорожную инфраструктуру. Это уже шаг, чтобы эффективно и правильно эту зону осваивать. Что касается большой стройки в исторической части города – у нас есть практика сопровождения строек, технологии и методы, которые предполагают бережное отношение к окружающей среде.