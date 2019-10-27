2019-10-27T19:21:18+03:00
Происшествия

Родители пили, дети болели: Соседи рассказали о семье, где 12-летний мальчик зарезал мать

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге в ночь на 27 октября
Маргарита РЕПИНА
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В Петербурге 12-летний школьник подозревается в убийстве матери.В Петербурге 12-летний школьник подозревается в убийстве матери.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге обсуждают жуткое убийство, произошедшее в ночь на 27 октября. В одном из домов на улице Стасовой зарезали 46-летнюю женщину. Ее нашли с колото-резаными ранами груди и живота. По одной из версий, к гибели может быть причастен ее 12-летний сын.

По предварительной информации, у мальчика и его брата-близнеца были нарушения в развитии. Семья стояла на учете. При этом мнение соседей разделилось. Некоторые утверждают, что родители часто пили и не уделяли детям должного внимания.

- Они алкоголики. Мы даже в лифте не ездили, от них запах очень сильный. И дети у них были нездоровые. Их во дворе видели редко, - рассказали жильцы дома телеканалу 78.

Однако есть и те, кто сомневаются в виновности ребятишек. Мальчики выглядели ухоженными, а на учебу их возили на социальном такси. К тому же, из-за проблем со здоровьем они были слабыми. Поверить в то, что у ребенка хватило сил зарезать мать, они не могут.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следователям. Напомним, что Следственный комитет по Петербургу и Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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