2019-10-28T17:08:58+03:00
Общество

Крупный паромный оператор планирует возобновить круизы в Петербург

Эстонская компания Tallink Group запустит тестовые пассажирские рейсы в 2020 году
Полина ЖУКОВА
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Tallink планирует вернуться в Петербург.Tallink планирует вернуться в Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пока петербуржцы ждут, когда у Пулково появится «открытое небо», можно помечтать и о морских путешествиях. Круизов из Северной столицы, как и заграничных авиарейсов, может стать больше. И путешествовать по Балтике можно будет не только на знаменитой «Принцессе Анастасии». Еще один крупный паромный оператор планирует заходить в пассажирский порт Петербурга. Речь идет об эстонской компании Tallink Group.

О планах сотрудничества с перевозчиком рассказали в пресс-службе АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Самый успешный паромный оператор Балтийского региона уже в 2020 году совершит тестовые «заплывы» в Петербург. Для начала их будет два – 30 апреля и 2 июля. Планируется, что после этого паромное сообщение станет регулярным. К слову, Tallink когда-то активно выполнял рейсы в Северную столицу, однако с 2006 года это сотрудничество прекратилось. И сейчас единственный оператор, на котором петербуржцы могут отправиться в круиз по Балтике, – это Moby SPL (ему и принадлежит «Принцесса Анастасия»).

Сегодня Tallink Group выполняет и круизы, и линейные рейсы на паромах под брендами Tallink и Silja Line. Уплыть можно по маршрутам ХельсинкиСтокгольм, Хельсинки – Таллин, Турку – Стокгольм, Таллин – Стокгольм и Рига – Стокгольм. Кроме того, из Хельсинки, Таллина, Стокгольма и Турку можно совершить мини-круиз на Аландские острова. В среднем круиз у эстонского оператора стоит от 4 тысяч рублей до 15 тысяч – в зависимости от класса каюты и сезона. На линейные рейсы (то есть только в одну сторону) цены, конечно, ниже. Они составляют в среднем около 1,5 тысяч рублей. Примерно такие цены и на «Принцессе Анастасии». Однако «бонус» появления новой паромной компании в порту Петербурга точно есть. Ведь рейсов будет больше: например, «Принцесса Анастасия», как известно, отходит от Петербурга всего два-три раза в неделю. А недорогие каюты, конечно, «расхватывают» как горячие пирожки. Поэтому у петербуржцев будет больший выбор, на чем и когда отправиться по морским столицам Балтики.

КСТАТИ

Напомним, что летом в Петербурге анонсировали появление еще одного круизного лайнера. Его планируют построить по заказу Смольного к 2024 году на верфях «Объединенной судостроительной корпорации». Так, в балтийские воды из Петербурга смогут запустить местный пассажирский паром.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Wizz Air планирует новые рейсы из Пулково по «открытому небу»

На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с генеральным директором венгерской авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади. Они обсуждали в том числе и возможность сотрудничества города и перевозчика в рамках режима «открытого неба», который планируют предоставить Пулково. Сегодня лоукостеры Wizz Air уже выполняют рейсы из Петербурга в Будапешт, а также в Лондон.

– Сегодня в Пулково работает более 70 международных и российских авиакомпаний, выполняются полеты по 150 направлениям. Годовой пассажиропоток составляет 18 миллионов человек, а к 2025 году мы планируем принимать 35 миллионов пассажиров ежегодно, – отметил Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, авиакомпания готова расширять географию полетов из Петербурга и даже создать свою базу в Пулково. А это значит, что из Северной столицы может появиться с десяток прямых рейсов авиакомпании в города Европы по бюджетным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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