Мать, которую мог убить ее 12-летний сын, год назад чуть не сожгла квартиру и пыталась свалить это на детей

Жуткая история разыгралась в ночь с 26 на 27 октября на улице Стасовой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В квартире одного из домов была жестоко убита 46-летняя женщина: как сообщили городские СМИ, ее ударили ножом в живот, а после смерти ошпарили кипятком и вырезали из тела несколько аккуратных кусков. Самое же страшное – в том, что, по данным источника «КП-Санкт-Петербург» в городском управлении МВД, все эти зверства мог совершить… ее собственный 12-летний сын.

Убийство на Стасовой - мог ли 12-летний инвалид зарезать свою мать? 00:00 00:00

«ВСЕ ТЯНУЛ НА СЕБЕ ОТЕЦ»

Семья, в которой произошло несчастье, была неблагополучной. Отец и мать – ныне покойная – вместе растили двух 12-летних мальчишек-близнецов. Известно, что у детей задержка в развитии; кроме того, один из них плохо видит, а другой – плохо слышит. Чем их родители зарабатывали на жизнь и как распоряжались деньгами, не известно. Однако соседи отмечают, что семью тянул на себе в основном отец.

Жуткая трагедия разыгралась в обыкновенном петербургском дворике.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Он постоянно возил детей в школу, забирал, покупал продукты, - отмечает соседка Татьяна Васильевна. – Я однажды слышала, как его один из мальчиков спросил: «папа, что мы сегодня будем готовить? Картошку?». А тот ответил: «нет, картошку мы ели вчера, сегодня будут макароны». То есть, я так понимаю, готовил и хозяйством занимался тоже он. Да и вообще он впечатление производил скорее положительное: интеллигентный такой, культурный, приветливый, ботинки начищенные. Всегда поздоровается, поможет, дверь подержит, если надо. Он тоже пил, конечно, временами сильно. Но о мальчишках всегда заботился – это факт.

В то же время о матери семейства жильцы отзываются в основном с неприязнью – в то время как отец занимался с детьми она, рассказывают соседи, постоянно пила.

В доме семью, где произошло убийство, никто не любил: по словам соседей, родители в ней постоянно пили и дрались, а дети вынуждены были на это смотреть.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я за два года видела ее, наверное, только пару раз, - продолжает наша собеседница. – Ну пьяница, иначе и не скажешь. Вечерами и ночами у них постоянно были скандалы – под ними девушка живет с трехлетним ребенком, вот она мне постоянно жаловалась.

«ПОСТОЯННЫЕ ПЬЯНКИ И СКАНДАЛЫ»

Однако, по словам других жильцов, несмотря на «приветливость» и «начищенные ботинки», за закрытыми дверьми квартиры едва ли не каждый вечер творился форменный ад.

- Я живу здесь уже седьмой год, и все это время у нас с ними сплошные неприятности, - рассказала «Комсомолке» соседка Марина (имя изменено – прим.ред.). – Глубоко пьющие люди. Постоянно из-за стенки вопли, скандалы – то мать на детей орет, то отец на мать - даже до драк дело доходило. Сами мать с отцом практически не работали – не просыхали с утра до вечера. А дети все это видели.

По словам нашей собеседницы, в то, что мать убил именно один из близнецов, она не верит.

В квартире, где разыгралась семейная драма, царили грязь и разруха, отмечают соседи.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дети у них худенькие, маленькие, - продолжает Марина. – В 12 лет выглядели на шесть-семь от силы. Один, по-моему, кое-как общается, другой вообще не разговаривает. Вы представьте себе: как маленький ребенок с задержкой в развитии мог ударить мать ножом и кипятком ее поливать? К тому же был ведь уже похожий случай. Где-то с год назад у них чуть не сгорела квартира – мать уснула с сигаретой, задымился матрас. Хорошо, отец вовремя вернулся – он куда-то отходил, может быть, в магазин - залил его водой. Но они ведь потом всем говорили, что это дети что-то там подожгли!

Не может поверить в вину ребенка и другой сосед семьи по парадной, Вячеслав.

- Я на девятом этаже живу, поэтому близко их не знаю (квартира, в которой произошло убийство, находится на шестом этаже – прим.ред.), - рассказал мужчина журналистам «Комсомолки». – Но часто встречал отца с сыновьями во дворе. Дети совершенно спокойные, тихие. Даже, знаете, слишком тихие – как пришибленные. Как будто под успокоительными постоянно.

Оба ребенка, по данным "КП-Санкт-Петербург", учатся в коррекционной школе. Преподаватели и директор комментировать случившееся отказались.Фото: Артем КИЛЬКИН

«КВАРТИРА ЗАВАЛЕНА МУСОРОМ»

Один из соседей, Владимир Александрович (все наши собеседники попросили не указывать их фамилий – прим.ред.), в ночь, когда произошла трагедия, выступавший в качестве понятого, рассказал «Комсомолке», что в квартире, где жила семья, царила настоящая разруха.

- На кухне везде грязь, диван завален мусором, - вспоминает мужчина. – Шкафчики болтаются на одном гвозде. Я даже заходить внутрь не стал. Посмотрел через дверь – этого хватило.

При всем при этом, по словам соседей, дети всегда были чистенькими и ухоженными, носили не новую, но вполне приличную одежду.

По поводу постоянных пьянок, скандалов и драк, отмечают жильцы, они регулярно обращались к участковому и в органы опеки. Но никаких мер к неблагополучной семье в итоге так и не было принято.

ОФИЦИАЛЬНО

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой «Комсомолке» сообщили, что в поле зрения органов опеки семья не попадала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.

- Предполагаемого убийцу опросили, но в силу своего диагноза он почти не разговаривает, и пояснить своих действий не смог, - отметили в ведомстве. - Сейчас мальчик помещен в центр восстановительного лечения, его брат – в детскую больницу. Обоих ждет судебно-психиатрическая экспертиза, после который будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе.

В коррекционной школе, где обучаются близнецы, ситуацию прокомментировать отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бил ножом в живот и грудь: В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в зверском убийстве матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины (подробности)

12-летнего школьника, подозреваемого в жестоком убийстве матери, отправили в центр детской психиатрии

Заключить его под стражу нельзя - ему еще нет 14 лет (подробности)

Бывший вратарь СКА Максим Соколов в деле об убийстве своей жены встал на сторону сыновей

Следователи детально изучают жизнь Ирины Соколовой. Женщина маялась от скуки и записывала видео, на которых хвалилась миллионными заработками (подробности)