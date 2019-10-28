Бывший вратарь СКА Максим Соколов в деле об убийстве своей жены встал на сторону сыновей

РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО И АМНЕЗИЯ

Спустя четыре месяца в деле по убийству жены экс-вратаря СКА Ирины Соколовой пока так и нет обвиняемого. Кровавая расправа всколыхнула всю Россию. В загородном доме семьи в момент трагедии были три человека: мать и двое сыновей: 15 и 18 лет. Сомнений у силовиков нет – Ирину жестоко убил один из них. Но вот кто – до сих пор остается загадкой. Приехавшие на вызов силовики застали на месте преступления ужасающую картину.

- Весь дом был в крови, - рассказывают источники «КП». - У женщины было перерезано горло. Старший сын был без сознания, у него также были ножевые ранения груди и шеи. Младший брат получил лишь царапину.

Старший сын пошел по стопам отца Фото: СКА

Несмотря на то, что старший из братьев сам получил тяжелые ранения, первые подозрения пали именно на него. Максим Соколов был любимчиком в семье. Мальчик не только получил имя в честь своего отца, но и пошел по его стопам. Парень делал успехи в спорте и тренировался в СКА-1948. Но на допросе младший из братьев рассказал, что в семье было не все так гладко. Якобы старший брат задумал ритуальное убийство, которое и воплотил. При этом школьник утверждал: Я отбивался. Говорил – зачем ты меня хочешь убить, я же тебя люблю».

Но вот следователи не поверили в слезливую историю школьника. Младший из сыновей путался в показаниях и часто их менял, чем и вызвал подозрения у следователей. Но вот прямых улик против него не было. А предъявить обвинение школьнику в таком возрасте без резких оснований было сложно. Поэтому 15-летнего Антона (имя изменено – прим.ред.) и отпустили к отцу, который поручился за своего ребенка.

Следователи ждали, что старший брат сможет прояснить ситуацию, когда придет в себя. Но показания Максима лишь больше запутали следствие. На допросе он заявил, что не помнит, что происходило в тот день. Больше никаких зацепок получить от парня не получилось. Поэтому собирать историю того дня силовикам приходится буквально по крупицам.

Младший сын Соколова давал противоречивые показания

«Я МАМА ДВОИХ МАЛЬЧИКОВ»

Отношения в семье были довольно натянутыми. Супруги смогли победить рак старшего сына. Это должно было их сблизить. Но, по словам источников «КП», Соколовы часто ссорились. Несмотря на то, что Ирина была психологом, идиллию в семье сохранять получалось не всегда. В это же время мать двоих детей уставала быть домохозяйкой. Соколова даже увлеклась игрой на фондовой бирже.

- Я тот самый человек, которому удалось менее чем за две недели заработать 1 миллион 200 тысяч рублей, - рассказывала Ирина на видео в Интернете. - Хочу с вами поделиться историей успеха. Я была озадачена возможностью найти для себя новую профессии, нового занятие. Конечно, нужно чтобы эта профессия приносила доход. Я думала, фондовая биржа - это надувательство, лотерея, казино. Даже мой брат мне сказал: «Систер, ты куда вписалась?». Это было авантюрное решение. Потому что по образованию я психолог.

Ирина Соколова записывала видео, где делилась, что заработала миллион рублей Фото: youtube.com

В своем обращении Ирина поделилась, что воспитывает двоих сыновей.

- Я выводила деньги на несколько кредитных карточек, - делилась Соколова. - Как я чувствую себя обладательницей миллиона? Конечно, мне до сих пор не верится. Это только начало. Планы у меня серьезные. Но времени торговля практически не занимает. Я мама двух сыновей. Мне хватает времени и на мальчиков, и на семью, на культурный досуг.

В то же время Ирина, чтобы развеять скуку, изучала итальянский язык, активно оставляя отзывы о своем преподавателе. В свободное же время мать двоих детей увлекалась ведической культурой.

«ПЕРЕСТАЛ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ»

Что именно произошло в тот роковой день в семейном доме Соколовых неизвестно до сих пор. У силовиков были мысли, что младший брат завидовал старшему. Антону не хватало внимания родителей. И, судя по всему, у него была на них обида.

- Я его сын, я его сын, - пытался привлечь внимание к себе мальчик в группе фанатов своего отца. Однако чуть позже парень изменился. Своим друзьям он писал: «Не задавайте мне вопросов про моего папу».

Максим Соколов на похоронах супругиФото: Иван МАСЛОВ

Друзья же Антона активно продвигали теорию, что старший из сыновей в последнее время был агрессивным. Приятели парня даже пересылали его сообщения, где он жаловался на Максима. Якобы тот незадолго до трагедии поссорился с мамой и разбил в ее машине стекло.

Точку в этих спорах мог поставить Максим Соколов-старший. Но тот, по словам силовиков, занял позицию детей и не дает против них никаких показаний.

- Поначалу он общался со следствием, а потом перестал, - пояснил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сам Максим Соколов комментарии СМИ не дает. Эксперты, тем временем, уверены, что Соколов-старший координируют показания обоих сыновей, чтобы оставить это дело нераскрытым.

- Внешне в этой истории выглядит все так, что непонятно, кто убил, - рассказывал «КП» ветеран МВД, экс-сотрудник уголовного розыска, юрист Евгений Черноусов. - Тут есть два сына, оба находятся в обойме подозреваемых. Но получилось так, что два брата так запутали историю, что кажется, будто это вышло непроизвольно. Но у братьев явно есть подсказки со стороны, как выстроить ситуацию так, что еще «попробуйте найти, кто виновен».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Младший сын экс-голкипера СКА Максима Соколова не смог ответить на вопрос, виновен ли он в убийстве матери

Школьник впервые прокомментировал уголовное дело, в котором он проходит подозреваемым (подробности)

«Все внимание было старшему, который болел раком»: Младший сын экс-вратаря СКА Соколова мог убить мать и порезать брата из-за ревности

Последний скандал в семье произошел за неделю до трагедии. "КП" публикует откровенный рассказ подозреваемого в кровавой расправе (подробности)

«Не убивай меня, я же тебя люблю»: Младший сын вратаря СКА Максима Соколова дает показания по делу об убийстве матери

После ЧП старший из братьев с ножевыми ранениями в больнице в тяжелом состоянии (подробности)

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова, подозреваемого в убийстве матери, отпустили на свободу

Следователи ждут, когда старший ребенок бывшего вратаря СКА, который после трагедии находится в реанимации, придет в себя, чтобы допросить его как свидетеля (подробности)

«В плане дисциплины у младшего сына проблемы»: Голкипер СКА Максим Соколов о своих детях, которые дают показания по делу об убийстве матери

«КП» публикует интервью с легендарным голкипером, в котором он сожалеет, что мало времени посвятил воспитанию детей (подробности)

«На руках сильные порезы, может, отбивался»: Врачи почти неделю пытаются спасти старшего сына хоккеиста Соколова

18-летний Максим пришел в сознание, как только ему станет лучше, он расскажет, кто убил мать (подробности)

«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова

По одной из версий, 15-летний неудавшийся хоккеист убил мать, а потом с ножом напал на на старшего брата. Позже на допросе он заявил, что «брат хотел совершить ритуальное убийство» (подробности)