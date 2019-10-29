Классические и опасные: В Петербурге решат, на какие квесты могут идти дети до 14 лет

В Петербурге готовятся ввести четкие правила вокруг популярного развлечения – квестов. Их собираются юридически разделить на классические и экстремальные. А последние – запретить для детей до 14 лет.

В начале октября в Северной столице в первом чтении приняли закон о квестах. Эта инициатива вызвала в городе большой общественный резонанс. Поэтому и депутаты, и представители бизнес-индустрии решили расставить все точки над «и». 29 октября в Петербурге прошла пресс-конференция, где и те, и другие рассказали, чего ждут от нового закона.

ДО 14 И СТАРШЕ

Сейчас парламентарии готовят поправки к законопроекту: в рабочую группу вошли и организаторы самих квестов. Как отметил депутат петербургского ЗакСобрания и один из авторов инициативы Денис Четырбок, навредить бизнесу никто не хочет. Однако без специального урегулирования в этой сфере уже не обойтись.

– Мы ни в коем случае не выступаем против квестов. Мы не стремимся запретить, мы стремимся установить понятные правила. Они нужны, потому что эта сфера развивается достаточно успешно и привлекает все больше и больше людей. И все больше несовершеннолетних, в том числе, – рассказал Денис Четырбок. – У нас есть данные о нескольких случаях, которые заканчивались травмами для участников. Не скажу, что они носят массовый характер.

Известен в Петербурге и такой случай: в конце сентября впечатлительный 13-летний мальчик после игры потерял сознание и упал в канал Грибоедова. И действительно, некоторые квесты призваны пощекотать нервишки, с чем не все школьники могут справиться.

Поэтому разберутся и с классификацией квестов. Их множество – головоломки с так называемым «запиранием» в комнате, перфомансы с актерами, откровенно страшные, похожие на ужастики. Но делить их будут только по принципу «подходят для детей или нет».

ИГРА СТОИТ СВЕЧ

Пока понятие «квеста» депутаты определили как интеллектуальную игру, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей. Но первая редакция закона, конечно, не окончательная.

Кроме того, законодателям еще необходимо определиться с ответственными за детей, пришедших на квесты. Ведь часто подростки приходят на игру группами без родителей – законных представителей. Например, с сопровождающим учителем.

Что касается самих организаторов квестов, они против такого урегулирования не выступают, а даже поддерживают. Ведь закон поможет не только уберечь детей, но и выявить на рынке квестов недобросовестных «игроков». Но бизнес также считает, что «перелопачивать» всю индустрию квестов не стоит. Ведь ее доля по сравнению с другими видами развлечений в России очень мала.

– Индустрия не такая уж и крупная, чтобы ее серьезно регулировать, вносить кучу терминов и определений. Нынешнее законодательство по требованиям безопасности достаточно для тех компаний, которые функционируют в правовом поле, – отметил представитель компании квестов iLocked Евгений Ощепков. – Ведь сам квест в классическом понимании не более опасен, чем ваше нахождение в комнате.