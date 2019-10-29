«Успеваю и работать, и памперсы менять»: Муж кукушки, уставшей быть матерью, теперь один воспитывает двух детей

Еще три месяца назад Никита и Лера были обычной российской семьей. Супруги воспитывали двух сорванцов: 2 и 3 года. Пока муж был на работе, чтобы обеспечить малышей, мать следила за ними. Но в один момент молодой оторве надоела размеренная семейная жизнь и она решила тихо ото всех сбежать. Детей оставила с мамой, сказала, что пошла по делам и скрылась. Чуть позже бабушка детей вместе с Никитой нашли оставленную в памперсах записку.

- Я устала быть матерью, мне тяжело. Я уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь, - говорилось в прощальном сообщении. Отец малышей тогда оправдывал жену. Мол, молодая еще – всего 20 лет. Хочется развлекаться, а времени нет. Тем не менее, мать девушки написала заявление в полицию о пропаже дочери.

Девушка оставила записку и сбежала

Родственники думали, что кукушка накопила денег и уехала из Петербурга. Ее мать даже предполагала, что дочь попала в секту. Но полиция все же вычислила девушку. Все это время она пряталась в хостелах. Тогда многие горожане решили, что в истории наступил хэппи-энд. Мать одумается и вернется к своим детям, но материнская усталость для Леры оказалась сильнее. Спустя три месяца девушка так и не пришла к малышам. А 26-летний Никита теперь справляется с двумя ребятишками в одиночку.

- Дети со мной, – рассказал «КП-Петербург» Никита. – Тяжело, но я не скажу, что прямо совсем. Малышей я не оставлю, они так и будут жить со мной. Я работаю, перебиваюсь халтурой. В это время оставляю детей с бабушками, то с одной, то с другой. Искать новую маму детям не хочу. Да и времени еще мало прошло, как-то это неправильно.

Лера так и не вернулась к детямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сама же Лера живет в Петербурге. По словам знакомых, она устроилась на работу. Но вот деньгами своему мужу не помогает.

- Дети тянутся ко мне, - поясняет Никита. – Первое время вспоминали маму, скучали. Сейчас у нас все хорошо. Сам меняю памперсы, кормлю. Бабушки тоже нам помогают. Поэтому не буду жаловаться.

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