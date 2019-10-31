«Сатана обещал вечную жизнь»: Убийца, зарезавший 6-летнего ребенка в детсаду, объяснил преступление галлюцинациями

В детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре произошла трагедия. 36-летний вооруженный мужчина ворвался к малышам во время тихого часа и напал на одного из них.

- Да, действительно, в детском саду произошло убийство, - пояснили "КП-Петербург" в СУ СКР по Архангельской области. - К этому мальчику задержанный не имеет отношения. Это не его отец. Пока известно, что на момент трагедии мужчина был пьян.

Свой поступок, по словам следователей, мужчина объяснить не смог. Сейчас его допрашивают. Задержанный заявляет, что у него были галлюцинации. Но свое преступление, предварительно, он готовил заранее: убийца изучал распорядок дня детского сада.

- Он убил ребенка и орал: "сатана, сатана", - делятся подписчики группы "Ненецкий округ и Нарьян-Мар". - Заявил, что ему приказали это сделать голоса в голове. По его словам, голос обещал ему вечную жизнь.

Охранники пропустили мужчину, подумав, что пришел отец одного из воспитанников детсада "Сказка" в Нарьян-Маре. Ребенка он убил ножом. Воспитатель, по словам горожан, пыталась остановить преступника.

- Он ее оттолкнул от себя и прошел к ребенку, - делятся жители города.

Следствие проверит, как была организована система безопасности в детском саду.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - пояснили следователи. - Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.