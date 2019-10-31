«Моего мальчика уже не вернешь»: Мать ребенка, убитого в детском саду в Нарьян-Маре, поблагодарила сочувствующих

Для небольшого городка Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа 31 октября стало днем траура. Трагедия в семье шестилетнего ребенка, которого убил 36-летний Денис Поздеев, задела всех местных жителей. Горожане, узнав о случившемся, хотели устроить самосуд. К счастью, убийца был задержан сотрудниками полиции раньше, чем его нашли разгневанные люди.

ЧП произошло в детском саду "Сказка". Денис Поздеев пришел туда днем. Охранники по неизвестным причинам решили, что это отец одного из детей и сами открыли ему дверь. В итоге убийца беспрепятственно поднялся на третий этаж, где спали дети во время сончаса. Воспитательница, по словам местных жителей, заметив неизвестного попыталась преградить ему путь. Но тот ее оттолкнул и напал на первого попавшегося ребенка. Им оказался шестилетний мальчик.

Елена в шоке после убийства сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители ребенка Елена и Валерий не знали Поздеева и раньше никогда не видели. Для них трагедия стала шоком. Сейчас им соболезнуют все горожане. Но сама мать малыша не в силах комментировать трагедию.

- Всем спасибо, но моего мальчика больше не вернуть, - написала Елена в социальной сети.

К детскому саду несут цветы Фото: vk.com/okrugodnakomanda

Отец мальчика также отказывается от комментариев. После случившегося он закрыл свою страницу, чтобы избежать лишнего внимания. По словам друзей, он с матерью ребенка был в разводе и узнал о произошедшем от нее.

Сейчас следователи в первую очередь интересуются, как убийца смог беспрепятственно пройти мимо охраны. Но местных жителей это не удивило.

Трагедия задела всех горожан Фото: vk.com/okrugodnakomanda

- Там такая охрана, что их самих можно унести, они и не узнают, - рассказал мама одного из детей из этого детсада София. - Мой ребенок сегодня там. Я чуть сума не сошла, когда узнала. Как теперь водить ребенка в садик? И почему на тихий час двери не закрываю?

К самому детскому саду, тем временем, горожане уже несут цветы в память о погибшем ребенке.

Сам же задержанный заявил, что он проводил заклинание, которое якобы вычитал в книге. По его словам, убийство ребенка должно было дать ему бессмертие и богатство.

Задержанный за убийство заявил, что проводил обряд Фото: СКР

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741288" frameborder="0"></iframe> Первые минуты задержания подозреваемого в убийстве 6-летнего ребенка в садике в Нарьян-Маре.

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