Черный день для всех нас: Жители Нарьян-Мара шокированы убийством 6-летнего ребенка в детском саду

Жители Нарьян-Мара - столицы Ненецкого автономного округа - шокированы жестоким убийством 6-летнего воспитанника детского сада, которое произошло днем 31 октября. Ребенка зарезал неадекватный мужчина, страдающий алкоголизмом и «слышавший голоса сатаны» перед преступлением.

- Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой, - говорится на сайте мэрии города, где также выражаются соболезнования родным погибшего мальчика.

Не стоит и говорить, что жестокое убийство всколыхнуло небольшой северный город - всего 24 тысячи населения - где почти каждый друг друга знает. Гнев горожан выплеснулся в соцсети, где нарьянмарцы обсуждают произошедшее.

Многие из них готовы лично расправиться с убийцей: «Шок. Надо вернуть смертную казнь, особенно, для тех, кто совершил тяжкие преступления в отношение детей»; «Смертная казнь для таких существ это самый легкий путь! Самосуд - самое справедливое решение. Забить камнями на площади»; «Господи, ну за что так страдают дети?!»; «Черный день для нас всех».

Возмущенные люди грешат и на слабую систему охраны детских учреждений, куда зайти может практически любой, что и сделал убийца - сторож пустил его беспрепятственно: «Давайте будем честны: в любую школу, детский сад можно зайти как через проходной двор. Даже если охрана стоит, то кто она? Старики, бабушки-уборщицы? Войти любой может и проверять не станут».

Некоторые горожане призвали посадить на реальный срок и охранника, пустившего убийцу и заведующую детским садом. К слову, власти Ненецкого автономного округа уже поручили проверить все детсады и школы.

Семье погибшего малыша пообещали оказать всю необходимую помощь, но к жизни ребенка это, конечно, не вернет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741288" frameborder="0"></iframe> Первые минуты задержания подозреваемого в убийстве 6-летнего ребенка в садике в Нарьян-Маре.

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