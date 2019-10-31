2019-10-31T17:17:22+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Во время обыска в квартире у мужчины нашли много пустых бутылок из-под алкоголя
Лилия КОЗЛОВА
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СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-МараСК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-МараФото: принтскрин видео.
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Следственный комитет опубликовал видео допроса 36-летнего жителя города Нарьян-Мар, который подозревается в жестоком убийстве 6-летнего мальчика. Трагедия произошла во время «тихого часа» в детском саду «Сказка» днем, 31 октября. Мужчина прошел мимо охранника учреждения под видом чьего-то родителя, зашел в комнату, где спали дети и перерезал ребенку горло.

- Во время задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в следственном комитете Архангельской области.

Во время допроса у мужчины тряслись руки Фото: принтскрин видео.

Во время допроса у мужчины тряслись рукиФото: принтскрин видео.

На видео допроса, у подозреваемого сильно трясутся руки. На вопросы следователей он отвечает не охотно. По предварительным данным, причину своего поступка мужчина объяснил тем, что его вели голоса в голове, приказавшие убить ребенка в обмен на вечную жизнь.

- Мальчику шесть лет, - говорит на видео полицейский. - Ты прошел на третий этаж, где спали дети.

Вся куртка задержанного залита кровью Фото: принтскрин видео.

Вся куртка задержанного залита кровьюФото: принтскрин видео.

Также известно, что задержанный мужчина уже попадался в поле зрения правоохранителей. В 2016 году он публиковал на своей странице в соцсети материалы, связанные с фашизмом.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - пояснили следователи. - Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Видео допроса убийцы шестилетнего ребенка в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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