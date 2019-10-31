2019-10-31T21:01:16+03:00
Происшествия

«У него было много долгов»: Убийца шестилетнего ребенка в детсаду Нарьян-Мара верил, что преступление сделает его богатым

До этого мужчина был осужден за использование нацистской символики [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Денис Поздеев задержан за убийство Фото: СКРДенис Поздеев задержан за убийство Фото: СКР
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Жестокое убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мар шокировало всех жителей небольшого городка. 36-летний Денис Поздеев зашел к малышам под видом отца. Охраннику бородатый тип не показался подозрительным, и он спокойно его пропустил. Тот поднялся на третий этаж и встретил одну из воспитательниц, которая почуяла неладное. Он ее оттолкнул и метнулся с ножом в угол комнаты, где спал 6-летний мальчик... От травм ребенок умер на руках у воспитателя. Самого же изувера задержали охранники.

Сразу же после этого убийцу ребенка в детсаду усадили в багажник машины. Во время допроса Поздеев выдал пространную речь о том, почему пошел на преступление.

- Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им, - пояснил на допросе убийца.

Вся куртка мужчины в крови Фото: СКР

Вся куртка мужчины в крови Фото: СКР

- А в садик зачем пришли?

- Там надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось.

- Сбылось заклинание?

- Нет.

Мать погибшего мальчика часто делилась фотографиями своего ребенка

Мать погибшего мальчика часто делилась фотографиями своего ребенка

Стать богатым Денис Поздеев хотел не просто так. Мужчина жил в квартире со своим братом. Оба были должниками.

- У них у обоих долг за квартиру 14 тысяч рублей, - рассказал "КП-Петербург" источник. - С них солидарно взыскали эту сумму. Но они так и не заплатили.

Также у Дениса остался долг в 1,5 тысяч рублей. Деньги он должен был заплатить в качестве штрафа за публикацию нацистских крестов на своей странице в соцсети.

- Поздеев вину в совершении инкриминируемого ему правонарушения признал полностью, выразил согласие с протоколом об административном правонарушении, указал, что в содеянном раскаивается, - говорилось в приговоре Поздеева.

Первые минуты задержания подозреваемого в убийстве 6-летнего ребенка в садике в Нарьян-Маре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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