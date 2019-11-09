Мы не можем такое разглашать: Преподаватель СПбГУ после убийства студентки-любовницы хотел покончить с собой в мундире Наполеона

Историк СПбГУ Олег Соколова, убивший свою студентку-любовницу Анастасию Ещенко, активно общается со следователями, но, судя по всему, не со своими адвокатами. Сейчас подозреваемый уже о всю дает показания, как убивал 24-летнюю девушку, расчленял и пытался скрыть тело в реке Мойки. Правда, как утверждает Олег Соколов, после расправы он хотел себя казнить.

- Мы видели сообщения о том, что Олег Соколов давал показания, - рассказал "КП-Петербург" адвокат преподавателя Александр Почуев. - Я не уполномочен разглашать такие показания. Ему даже не предъявлены обвинения. Оперативные сотрудники с Олегом Соколовым пообщались. Моя коллега тоже.

Преподаватель (крайний справа) и любовница (рядом с ним) встречались три года

Олег Соколов дал показания, что он хотел покончить с собой в мундире Наполеона в Петропавловской крепости. Адвокаты знают об этом, но хотят проверить все версии того, что могло произойти.

- Подзащитный написал явку с повинной, но мы должны проверить версию оговора, - заявил Почуев.

Причины убийства адвокат назвать не смог. Он сам не общался с подзащитным. Почуев объяснил это тем, что только он может общаться со СМИ. А контактировала с самим подсудимым его коллега.

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