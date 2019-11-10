2019-11-10T12:55:28+03:00
Происшествия

В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - полковник МВД

Родственница девушки работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург
Роман ЛЯЛИН
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Мать убитой девушки прилетела в ПетербургМать убитой девушки прилетела в ПетербургФото: Артем КИЛЬКИН
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Убитая 24-летняя возлюбленная преподавателя СПбГУ Анастасия Ещенко оказалась дочерью сотрудницы полиции. После кровавой расправы мать девушки полковник МВД Галина Ещенко решила сама приехать в Санкт-Петербург. Убийство произошло в квартире кавалера Ордена почетного легиона Олега Соколова. Педагог поссорился со своей возлюбленной, предварительно, из-за ее ревности к дочерям историка. После этого учитель вспылил и расправился со своей возлюбленной. Пытаясь скрыть следы преступления, он и попался.

Накануне преподавателя СПбГУ выловили из реки Мойка. Олег Соколов плавал вместе со своим рюкзаком, в котором лежали отрезанные руки девушки. Историк пытался утопить части тела и сам упал в реку. После этого полицейские нагрянули к Соколову домой, где и нашли расчлененный труп девушки. Предварительно, после расправы преподаватель хотел покончить с собой. Олег Валерьевич считается одним из основоположников исторической реконструкции в России. Историк сам часто принимал участие в создании исторических образов. Он был влюблен в образ Наполеона.

Пара участвовала в исторических реконструкциях Фото: скрин из соцсетей

Пара участвовала в исторических реконструкциях Фото: скрин из соцсетей

Теперь же Олег Соколов, который просил своих коллег называть себя сир, дает показания сотрудникам полиции. Возможно, с ним захочет встретиться и мать убитой девушки. Галина Ещенеко - начальник отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по Калининскому району Краснодарского края. Раньше Галина Георгиевна работала в школе, была учителем начальных классов, затем психологом и заместителем директора по научно-методической работе. В МВД она пришла в 2005 году.

Девушка закончила институт с отличием Фото: СОЦСЕТИ

Девушка закончила институт с отличиемФото: СОЦСЕТИ

- За период службы зарекомендовала себя положительно в таких должностях как: инспектор паспартно-визового отделения, психолог отделения кадров, инспектор отделения по работе с личным составом, начальник отделения по делам несовершеннолетних. Ответственна, инициативна, дипломатична при разрешении служебных вопросах, настойчива в решении поставленных задач, - рассказывают в полиции.

Педагог СПбГУ (крайний справа) признался в убийстве возлюбленной Фото: СОЦСЕТИ

Педагог СПбГУ (крайний справа) признался в убийстве возлюбленнойФото: СОЦСЕТИ

Родственники Галины Ещенко подтвердили, что сейчас она уже в Петербурге. Здесь ее встретили коллеги.

Видео с места, где доцент Соколов пытался утопить рюкзак с частями тела своей студентки.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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