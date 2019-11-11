«Это существо из страшной сказки, ее бесили мои дети»: Преподаватель СПбГУ в слезах рассказал, как убил свою студентку - «ведьму с ножом»

Я ПЕРЕНЕС ИНФАРКТ

В Октябрьском районном суде Петербурга было жарко как никогда. За час до начала заседания по делу преподавателя СПБГУ Олега Соколова десятки журналистов стали штурмовать здание. Такого ажиотажа в последние годы здесь не было. К началу заседания там собралось около 50 корреспондентов. Остановить эту толпу не мог никто. Мясорубка сносила все на своем пути, не щадя ни полицейских, ни работников суда. Лишь двое приставов осмелились встать на защиту закона – а точнее самого Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней любовницы-студентки Анастасии Ещенко.

Студентка начала встречаться с преподавателем, когда тот был еще женатФото: СОЦСЕТИ

- Да вы люди вообще или нет? – отчаянно крикнул куда-то вглубь этого сумасшествия один из приставов, когда его в очередной раз вмяли в стену напором. Ответом ему стал очередной таран. За всем этим из-за стеклянной клетки спокойно наблюдал сам виновник. Олег Соколов прошел мимо корреспондентов, не проронив ни слова. Кавалер Ордена почетного легиона прибыл в суд не в том образе, в котором привык блистать на публике. Один из основоположников исторических реконструкций обычно был в образе маршала или Наполеона Боннапарта.

На любви к истории Франции он и сошелся со студенткой. Вместе с Анастасией они написали несколько научных работ. Но сегодня от того эксцентричного историка не осталось и следа. В суд доставили скрюченного пожилого мужчину, в котором было сложно узнать уважаемого доцента СПбГУ. Соколов был тенью самого себя.

- Я разведен, у мены двое детей, девочки 7 и 12 лет, - нервно бормотал Соколов. – Я раньше к уголовной ответственности не привлекался. У меня есть заболевания: хронический гайморит, был инфаркт в свое время, сердце больное.

Соколов молча прошел мимо журналистовФото: Артем КИЛЬКИН

БЫВШАЯ ЖЕНА ГОТОВА ПРИЮТИТЬ

Следствие попросило суд отправить доцента на два месяца в СИЗО. Соколов сухо заявил, что не против.

- Я признаю свою вину и раскаиваюсь, - театрально закрыл лицо руками Олег Валерьевич и заплакал.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

Но адвокат историка был против ареста.

- Соколов не представляет опасности, он преклонного возраста, ему 63 года, - заставил замолчать своего подзащитного адвокат Александр Почуев. – Я прошу поместить его под домашний арест. Содержать его с рецидивистами и на тюремной баланде - не гуманно.

- Вы хотите его поместить в ту же квартиру на Набережной реки Мойки, где произошло преступление? – недоуменно уточнила прокурор.

Соколов уже не походил на того эксцентричного генералаФото: СОЦСЕТИ

- Да, - невозмутимо ответил Почуев. Но через несколько минут победоносно добавил: «Я только что связался с бывшей женой Соколова. Она согласна разместить его у себя, чтобы он жил с ней». Любовь бывшей супруги, готовой несмотря ни на что поддержать бывшего мужа, удивила суд не меньше. Но тут неловкую паузу прервал сам Соколов. Доцент неожиданно схватился за голову, стал рыдать и биться головой о стекло своей клетки, громко всхлипывая.

- Ему плохо, - вскрикнул адвокат и загородил его от публики, нам нужен перерыв. Пять минут Соколову хватило, чтобы прийти в себя.

– Продолжайте работать, - пробормотал доцент судье. После этого Соколов отвернулся и, повесив голову, стал слушать, как решается его судьба на ближайшее два месяца.

Бывшая жена Соколова готова его приютитьФото: СОЦСЕТИ

ОНА БЫЛА МОЕЙ НЕВЕСТОЙ

Слово снова взял адвокат. Александр Почуев требовал запретить видеосъемку, запретить фотографировать Соколова, запретить писать аудио с процесса. Еще чуть-чуть и он бы потребовал запретить журналистов. Но судья приняла взвешенное решение, разрешив снимать лишь вердикт суда. Выгонять корреспондентов из зала она не стала. Тогда защита вытащила очередной козырь из рукава, пригласив на заседание сотрудницу Ленфильма по имени Вероника. Девушка должна была дать суду положительную характеристику на историка.

- Меня поразил масштаб личности Соколова, он хотел делать мир лучше, - рассказала суду Вероника. - Это недоразумение, в реальность которого я не могу поверить. Я знакома с ним с 90-х годов. Достойный человек. Он способствовал развитию российско-французских отношений. Скорее всего, это состояние аффекта.

Соколов то и дело закрывал лицо руками и бормотал про любовьФото: Артем КИЛЬКИН

Вступиться за себя после слов поддержки решил и сам Олег Соколов. Профессор вспомнил свои лавры.

- Работал во Франции в музее, потом в Москве, сейчас работаю в СПбГУ, писал книги, подготовил 100 научных трудов, 16 монографий на французском, итальянском, русском и будет на немецком, - взял слово Соколов. - В квартире жил с женой, потом она развелась. Дети теперь с ней. С Анастасией я был на протяжении 5 лет. 15 августа на торжественном вечере представил ее как свою невесту.

"ИДЕАЛЬНАЯ ДЕВУШКА СТАЛА ЧУДОВИЩЕМ"

После этих слов Олег Соколов снова закрыл лицо руками и расплакался.

- А в чем причина? - не выдержала судья. – Это не допрос. Мы не можем устраивать сейчас допрос. Но все же, в чем причина поступка?

Суд ломился от наплыва журналистовФото: Роман ЛЯЛИН

Адвокат пытался помешать. Но судья твердо решила узнать, что произошло. И Соколов не выдержал.

- Мы любили друг друга очень сильно, хотели пожениться. Жить счастливо, - разоткровенничался доцент. - Но ее в последнее время бесили мои дети. Начали происходить какие-то изменения. Она странно и агрессивно реагировала на детей. В тот вечер я встретил ее с цветами и шампанским. Но она... Я не видел таких людей. Ведьма страшная! Это просто что-то чудовищное! А дальше мы потеряли контроль. Она и я. Мы потеряли контроль над собой. Я не понимаю, как это все произошло. Это что-то невообразимое. Я столько лет прожил, столько конфликтов было. И разных женщин любил, меня любили, кто-то не любил...

Олег Соколов рассказывал судье о своих отношениях и плакал.

- Дальше это произошло. Случилось несчастье. Чудовищное, страшное, - вздыхал Соколов. - Но я еще раз говорю, такого в жизни я еще не видел. Такого потока агрессии. Такого нападения с ножом. В моей жизни никогда близко такого не случалось. Девушка, которая казалась идеальным созданием, постепенно превратилась в какое-то существо из страшной сказки.

Судья решила уточнить, напала ли Анастасия с ножом на своего возлюбленного. Но адвокат попросил прервать допрос.

Олег Соколов плакал в судеФото: Артем КИЛЬКИН

НЕ ВИДИТЕ, ОН ПЛАЧЕТ!

Суд подходил к завершению. Жирную точку в заседании решил поставить следователь, который заявил, что просит взять Соколова под арест, чтобы избежать попыток самоубийства. Судя по всему, об этом Соколов сам заявлял силовикам. И судья прислушалась к мнению следователя и прокурора. Защите отказали в домашнем аресте и отправили доцента в СИЗО на два месяца. Новый год историк будет встречать в СИЗО вместе с другими обвиняемыми.

- У Соколова имеется загранпаспорт, он совершает поездки заграницу, также он пытался скрыть следы преступления, - пояснила судья.

Сам Соколов не возражал. Но решение суда встречал с нескрываемым разочарованием. Корреспондент «КП-Петербург» спросил у Соколова, хочет ли тот извиниться перед родственниками убитой возлюбленной. Но доцент решил ответить молчанием. Когда на него посыпались другие вопросы, он забился в угол свой клетки. А адвокат прокричал: «Вы не видите, он плачет?!». На этом заседание завершилось. Защита намерена обжаловать арест в ближайшие три дня.

По словам профессора, милое создание превратилось в ведьмуФото: СОЦСЕТИ

- Вопрос неоднозначный в данной ситуации, - пояснил после Александр Почуев. - Но мы считаем, что 63-летнего старца, почетного, имеющего столько заслуг перед отечеством, кидать на нары с 4-кратным рецидивистом на тюремную баланду не гуманно. Про то, что бросилась с ножом. Олег Валерьевич в стрессовом состоянии. Отрывки воспоминаний. Защите приходится приводить его в чувства. Не стали вызывать «скорую», чтобы не затягивать процесс. Самозащита – одна из рабочих версий группы адвокатов. Следствие назначит психиатрическую экспертизу. Очевидно, что это история двух влюбленных, между которыми произошло что-то ужасное. Один из них мученик уже на небесах. А второму предстоит пройти через жернова правосудия.

После ареста Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве.

Можно ли было предотвратить жестокое убийство студентки в Петербурге 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743159" frameborder="0"></iframe> Соколова, подозреваемого в убийстве любовницы-студентки, арестовали до 9 января 2020 года.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

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