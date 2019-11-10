«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачом

ЖЕНА ПОСЛЕ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА ЗАБРАЛА ДЕТЕЙ И УШЛА

Франция, хруст круассанов, красота Собора Парижской богоматери, Лувр. Страна любви тянет многих студенток. А когда великий историк и кавалер Ордена почетного легиона еще и изображает из себя самого Наполеона, устоять становится невозможно. В преподавателя СПбГУ были влюблены многие студентки. И автор научных статей об эпохе Бонапарта активно этим пользовался. Чаще всего Олег Соколов влюблял в себя профессиональных историков. Так было и с его предыдущей женой - историком и педагогом гимназии в Санкт-Петербурге Анной.

- У Олега с Анной были прекрасные отношения, - рассказала "КП-Петербург" знакомая семьи Соколовых Евгения. - У них растут две замечательные дочки. Одна недавно пошла в школу, другая еще нет. В последний раз я видела их вместе, когда мы справляли у них дома Новый год. Это было года три назад. Все было прекрасно. Знаете, Олег ведь такой балагур, всем может поднять настроение. Каких-то ссор в семье я не заметила. Но в один момент я знаю, что Анне пришлось взять дочерей и уйти от Олега. Что стало причиной, они не говорили.

Бывшая супруга забрала детей и ушла от СоколоваФото: СОЦСЕТИ

ВЛЮБИЛАСЬ НА ПЕРВОЙ ЖЕ ЛЕКЦИИ

Примерно в это же время на горизонте и появилась юная очаровательная студентка, которая не чаяла души в своем преподавателе. Анастасия Ещенко, по словам друзей, влюбилась в Соколова с первого взгляда.

- Она влюбилась в него на первой лекции, это был начало третьего курса, - поделился с "КП-Петербург" друг Анастасии. - Она бегала за ним с горящими глазами. Где-то к выпуску на бакалавриате она уже была в отношениях с Соколовым. Когда они начались - точно не знаю. Может в конце третьего курса. Они скрывали свою любовь, хотя все догадывались. Но в целом для окружающих она выглядела вполне жизнерадостной и счастливой. Соколов ее даже возил в Париж.

Студентка влюбилась в своего преподавателя на первой же лекцииФото: СОЦСЕТИ

Вместе с историком Анастасия готовила научные публикации на тему истории Франции. Оба были поглощены личностью Наполеона. Студентка и преподаватель сошлись во взглядах и вкусах. Казалось, что их ничто не может разделить. Но вот ревность девушки к предыдущим отношениям своего покровителя, судя по всему, сыграло роковую роль в жизни Насти. Преподаватель во время ссоры застрелил свою возлюбленную, расчленил и хотел утопить ее по частям в реке. Но не смог и упал вместе с останками в воду. Так силовики и начали распутывать этот сложный клубок любовных отношений.

НАСТЯ О НЕМ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ГОВОРИЛА

Больше всего эта история ударила по родителя Насти. Мать девушки - подполковник МВД, она служит в полиции Краснодарского края. раньше она работала преподавателем в школе. Судя по всему, там Галина Ещенко и познакомилась с будущим отцом Насти - Олегом. Глава семейства - преподаватель физкультуры. Сейчас родственники уже прилетели в Петербург. Олег Ещенко согласился ответить на несколько вопросов "Комсомолки".

Преподаватель (крайний справа) и его возлюбленная студенткаФото: СОЦСЕТИ

- Вам зачем это? - вздохнул Олег Ещенко. - Мы сейчас не в том состоянии.

- Говорят, что Олег Соколов ее бил?

- Говорят много. Но объективно никто не скажет. Сколько людей, столько и мнений.

- Что могло случиться в тот вечер на ваш взгляд?

- Я знал его только заочно. Лично знаком с ним не был. Но Настя о нем ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок.

Профессор любил исторические реконструкцииФото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас родители девушки сами хотят понять, из-за чего преподаватель мог убить свою возлюбленную. Сам же Соколов уже признал вину и раскаялся. Но от более подробных показаний он отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742826" frameborder="0"></iframe> Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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