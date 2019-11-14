«Доцент-расчленитель» Олег Соколов хочет выплатить родителям убитой аспирантки компенсацию

«Доцент-расчленитель» Олег Соколов пытается заниматься научной деятельностью, хочет покаяния и готов выплатить семье Анастасии Ещенко, которую застрелил в ночь с 7 на 8 ноября из обреза винтовки, денежную компенсацию. О состоянии и планах опального историка журналистам сегодня, 14 ноября, рассказал его адвокат Александр Почуев.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. У защиты Олега Соколова есть мистическая версия причин убийства. А министр культуры Мединский сравнивает Соколова с Джокером 00:00 00:00

По словам адвоката, Соколов сейчас по-прежнему находится в изоляторе временного содержания. На следующей неделе – ориентировочно в понедельник, 18 ноября, – его должны перевести в СИЗО.

- При этом защита будет обжаловать меру пресечения, выбранную судом (заключение под стражу до 9 января 2020 года – прим.ред.) – отмечает Почуев. – На наш взгляд, суд удовлетворил ходатайство следователя преждевременно и не исследовал надлежащим образом все обстоятельства. Мы будем настаивать на более мягкой мере.

По словам адвоката, Соколов морально подавлен - в разговорах он то и дело срывается на слезы. Фото: скриншот с видео YouTube

При этом сам Соколов жалобу не подписал – этот вопрос он оставил на усмотрение защиты.

Если Олега Соколова все-таки отправят под домашний арест, содержаться он будет, скорее всего, на съемной квартире. Как рассказал журналистам Почуев, на Мойку, 82, где разыгралась кровавая драма, его отправить невозможно, а почти все друзья и члены семьи от опального доцента отвернулись.

- Он давал нам фамилии и контакты некоторых своих коллег и друзей, которые могли бы ему помочь, - продолжает адвокат. – Однако некоторые из них заявили, что не хотят его поддерживать из-за того, что он сделал.

Соколов, по словам Почуева, по-прежнему намерен оказать семье Ещенко материальную поддержку.

- Это ни в коем случае не попытка откупиться, - констатировал адвокат. – Это попытка каким-то образом в похоронных мероприятиях, загладить свою вину. Но дело осложняется тем, что у него сейчас нет денег даже не защиту – банковские карточки остались на опечатанной квартире, а о состоянии счетов ничего не известно. Я, безусловно, защищаю его на основании соглашения, имею свой скромный адвокатский гонорар, но его мне выплатили его знакомые историки.

Соколов в ИВС совсем не похож на себя на балах и парадах - он полужив от пережитого и требует расстрела. Фото: скриншот видео YouTube

Вопрос компенсации, отметил Почуев, сейчас является первоочередным. Но защита пока никак не может связаться с родственниками убитой девушки.

- Физически мой подзащитный в удовлетворительном состоянии, - отметил Почуев. – Морально по-прежнему подавлен. Он старается вести какую-то деятельность, читает книги, которые мы ему передали, но в разговорах все равно постоянно срывается на слезы.

На вопрос о главной линии защиты адвокат отвечал уклончиво. По его словам, она «совпадает с линией следствия и линией самого Соколова», согласно которым он «действительно имел прямое отношение к описываемым событиям».

- Версий случившегося у защиты сейчас больше десятка, - признался Почуев. – Вплоть до мистических. Сейчас осень, много всяких обострений. В мой адрес уже поступило несколько аудиозаписей, на которых люди пытаются объяснить все случившееся некими паранормальными событиями – например, тем, что Олега Валерьевича заставили так поступить какие-то посторонние личности. Конечно, всерьез эти версии никто не рассматривает, но они есть.

На суде Соколов плакал и бился головой о стену. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На следующей неделе Олегу Соколову назначат судебно-психиатрическую экспертизу. Все необходимые процедуры он пройдет в течение ближайших полутора месяцев. Кроме того, адвокат отметил, что опальный историк хочет покаяния и непременно публично извинится за содеянное, как только ему представится такая возможность.

Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября 2019 года. Анастасию Ещенко - свою аспирантку и любовницу - Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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