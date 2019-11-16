До конца года разработают техусловия для российских систем охраны экспонатов от неадекватных посетителей

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

После фееричного похищения картины «Ай-Петри» Куинджи из коллекции Русского музея, которая выставлялась в январе в Третьяковке в составе временной экспозиции, в Министерстве культуры крепко задумались над музейной безопасностью. Была создана межведомственная рабочая группа. Каковы итоги ее работы и что будет дальше, обсудили в рамках Петербургского международного культурного форума.

– Подобные инциденты – следствие новой государственной политики, которая гласит, что все граждане должны быть максимально вовлечены в культурную жизнь, – поясняет директор Департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов. – По итогам 2018 года впервые число посещений музеев превысило число россиян: 154 миллионов против 140. Случился музейный бум. В таких условиях ликвидации одного воровства экспонатов недостаточно. Музей – это место притяжения людей с нестабильной психикой, которые могут попытаться самореализоваться через девиантное поведение.

Владислав Кононов.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам заместителя Министра культуры России Николая Овсиенко, проверка музеев показала, что вопрос охраны внешнего периметра решен.

– Самая большая проблема – во многом пока нерешенная – заключается в попытках нанести ущерб экспонатам на третьем рубеже охраны, уже внутри экспозиции, – добавляет Николай Овсиенко. – Наиболее уязвимы временные выставки. В связи с этим мы качественно пересмотрели требования безопасности.

НА ТРЕТЬЕМ РУБЕЖЕ

На счету у межведомственной комиссии – с десяток заседаний и масштабные комплексные учения в фондохранилище Эрмитажа на «Старой Деревне», которые провели 24-25 октября. В них участвовали не только специалисты музея, но и МЧС, МВД, Росгвардия. Сработали слажено.

– В некоторых музеях мы в ходе проверки выяснили, что сотрудники просто не знают, что делать при ЧС, – отмечает Овсиенко. – Но к работникам Эрмитажа это не относится. Михаил Пиотровский начинает свой рабочий день с отчета службы безопасности.

Для МЧС безопасность музеев в приоритете. Объекты это специфические, а потому требуют особого внимания.

Игорь Кобзев.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Определили вместе с Минкультуры несколько направлений, после проработки которых, надеюсь, качество безопасности в музеях возрастет, – рассказывает замминистра России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев. – Первое – нормативно-правовое регулирование. Второе – тренировочный процесс: персонал музея должен быть подготовлен не хуже самих спасателей. Должны быть готовы и муниципальные службы: отключить электричество, подать воду, оказать психологическую помощь, организовать «горячую линию» – все это должно работать, как часы. Предлагаем проводить учения в музеях на плановой основе. Третье направление – индивидуальная методическая подготовка персонала. Четвертое – совместные коллегии с участием руководителей крупных объектов культурного наследия.

Сейчас комиссия ведет глубокий анализ нормативов, причем не только современных, но и времен СССР. Дело в том, что в Советском Союзе был отдельный орган, который занимался вопросами безопасности в музеях. В скором будущем его планирую возродить.: уже подготовлено положение о Техническом совете.

Предстоит решить и нестыковки в действующих требованиях и правилах. Ну, а пока после сигнала тревоги музейщики обязаны одновременно и распахнуть двери, чтобы эвакуировать людей, и закрыть их, чтобы спасти экспонаты.

Алексей Богданов.

– Прошло достаточно времени, чтобы изменить технические требования по защищенности музеев. Нужны и новые нормативы: столкнулись с тем, что из-за обязанности сохранить здание мы не можем использовать устройства безопасности, – отмечает заместитель гендиректора Эрмитажа Алексей Богданов. – А главная задача – разработать технические условия для охраны третьего рубежа. Сейчас, увы, используем импортные системы, которыми оборудованы три тысяч картин. Но это дорого. Встает вопрос об отечественной системе. До Нового года завершим технические условия на ее разработку, а дальше останется произвести оборудование и поставить его в музеи.

По словам Владислава Кононова, все оборудование – от пожарной системы до видеокамер – должно, в первую очередь, работать на безопасность музея.

«СПАСАЕМ ВСЕ СРАЗУ»

Стране-музею Италии понадобилось 20 лет, чтобы наладить систему музейной безопасности. Сложность в том, что итальянская Конституция одинаково охраняет и людей, и культурное наследие. Еще и ЧС там возникают частенько: старинные здания, где нередко расположены музеи, регулярно страдают от землетрясений и наводнений.

– Сначала мы пытались соблюдать все законы, но в некоторых случаях реализовать все требования сразу было невозможно и даже опасно, – делится эксперт по системам безопасности Италия Паоло Йаннелли. – Тогда при Министерстве культуры стали создавать новую структуру, которая стала координировать все службы. Привлекли военную полицию. Так в структуре появилась служба карабинеров, занимающаяся возвращением похищенных ценностей. Одновременно структура занимается профилактикой и ликвидацией последствий ЧС.

Паоло Йаннелли.

Для каждого музея находят индивидуальные решения. Отдельные инструкции с детальными сценариями действий разработаны для всех возможных неприятностей, от пожара до лавины. У итальянцев есть отдельные требования по безопасности во время реставрации памятников: меняется система доступа к месту ремонта, список строительных материалов ограничен, рядом – непременно противопожарное оборудование. Придумали в Италии даже методику щадящего разбора завалов домов-памятников после землетрясений.

– Мы сотрудничаем с пожарными, при этом цели задаем мы, – добавляет Паоло Йаннелли. – Вопрос о том, что спасать в первую очередь – людей или экспонаты, может поставить в тупик. Поэтому мы договорились спасать все одновременно. Такая же схема действует и для библиотек и архивов.

МУЗЕЙ ПРОТИВ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ

А вот в Нидерландах большое внимание уделяют современным опасностям. Эрмитаж в Амстердаме находится на острове, так что уследить за периметром там проще: безопасность контролируют камеры и круглосуточная диспетчерская.

– Пару лет назад к нам прилетел дрон, на котором было привязано что-то подозрительное, – вспоминает руководитель технической службы выставочного центра Эрмитаж Амстердам Энтони Схелвис. – Пришлось вызвать полицию. Затем было еще несколько подобных случаев.

Энтони Схелвис/Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападки дронов на Эрмитаж в Амстердаме похожи на атаки руферов на Эрмитаж в Петербурге.

– Однажды мы столкнулись с криптолокерами, которые блокируют все системы и вымогают деньги, – продолжает Энтони Схелвис. – Компьютеры были заблокированы в течение трех часов, мы не могли продавать билеты. Опыт кибератаки учли. Сейчас наши системы защиты автономны, проводим совещания, на которых обсуждаем внедрение «умных» мер в работу. Чтобы выявить свои слабые стороны, мы даже наняли компанию программистов и попросили взломать нашу систему защиты.

Николай Овсиенко.Фото: Олег ЗОЛОТО

Итогом анализа стали инструкции и сеть датчиков, которые сигнализируют о кибератаках. Проводит музей и сканирование соцсетей на потенциальные угрозы. В будущем Эрмитаж Амстердам готовится перейти на гибридную систему безопасности, которая защитит и от реальных, и от виртуальных опасностей.

– Прошу поделиться наработками в сфере безопасности, – попросил иностранных коллег Николай Овсиенко. – Обязательно используем их в своей работе. А киберуязвимость обязательно нужно включить в повестку.