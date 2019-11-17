2019-11-17T15:29:38+03:00
Происшествия

«Люлька с младенцем наполовину ушла под воду»: Петербуржец рассказал, как бросился в реку, чтобы вытащить детей и дедушку из тонущей машины

Когда мужчина подплыл, водитель держал люльку с малышкой и второго ребенка над головой, а сам уже тонул [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments12
Виктор спас младенца из воды Фото: instagram.com/p/BahgL6iHjXZ/Виктор спас младенца из воды Фото: instagram.com/p/BahgL6iHjXZ/
Изменить размер текста:

ДТП на набережной реки Фонтанка чуть не обернулась трагедией. 56-летний водитель Игорь Чипизубов стал отъезжать с места парковки, когда перепутал педали, дал задний вход и слетел в воду. В салоне в этот момент находились двое детей: девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. Все они стали тонуть в реке, когда на помощь им пришли двое прохожих, прыгнувших за ними в ледяную реку. Одним из спасателей оказался 32-летний риэлтор. Виктор Корнев рассказал "КП", как это было.

- Я шел мимо по Итальянской улице в сторону Фонтанки, - поделился с "КП-Петербург" Виктор. - Увидел столпотворение людей, услышал крики. Подошел поближе, машина уже полностью погрузилась в воду. Только багажник торчал. Я увидел, что из окна машины высовывается рука и что-то держит. Присмотрелся, а это люлька с маленьким ребенком! Мужчина кричал: "Помогите!". Я скинул с себя все тяжелые вещи и нырнул, поплыл. Думать не было времени. Когда я подплыл мужчина уходил под воду. Он держал одной рукой люльку над головой, второй рукой - мальчика. Чтобы выбраться он выбил стекло в машине. Молодец он, быстро среагировал. Но сам уже ушел под воду с головой из-за тяжести детей.

Машина ушла под воду Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Машина ушла под воду Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Виктор взял люльку у водителя и поплыл к берегу. В этот момент с набережной в реку спрыгнул еще один мужчина, который поплыл на помощь второму ребенку.

- Когда я подплыл к водителю, люлька с ребенком была на половину в воде, - поясняет Виктор. - Она была тяжелая. Я ее поднял над водой, посмотрел. Глазки у девочки были открыты, но она не плакала. Я подплыл с ней набережной, там не за что было зацепиться. Поэтому я поставил люльку на бортик и стал растирать ребенку щечки. Она заплакала. Я понял, что раз плачет - значит у нее все хорошо. Она ведь первое время после аварии была полностью была под водой.

Виктор сейчас в больнице с переохлаждением Фото: instagram.com/p/BahgL6iHjXZ/

Виктор сейчас в больнице с переохлаждением Фото: instagram.com/p/BahgL6iHjXZ/

У набережной прохожие уже успели подготовиться и ждали, когда люди подплывут к набережной.

- Я когда плыл, кричал, чтобы люди связали свои шарфы, там было много народу, - вспоминает спаситель. - Но они уже подготовили трос. Я к нему привязал люльку и девочку подняли. Потом подняли второго ребенка и всех нас по очереди. Там уже дежурили врачи, которые увезли нас в больницу. Я ни с кем не успел поговорить, но мне сказали, что с детьми все хорошо. Скорее всего, это был их дедушка, а не отец.

Сам Виктор сейчас в больнице. У него переохлаждение. По его словам, его сейчас согревает мысль, что детей и водителя удалось спасти. Его жизни тоже ничего не угрожает.

Сейчас сотрудники МЧС решают вопрос о награждении прохожих, спасших детей.

Автомобиль с пассажирами упал в Фонтанку в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Русском музее проведут «культурный променад» по выставке Репина
МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о надвигающемся тумане
В Петербурге мужчина насмерть отравился метанолом
В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка
В Петербурге объявилась банда лжегазовиков, которая обкрадывает пенсионерок
В Ленобласти подростки-лихачи устроили гонки с полицией и стрельбой
В «Пулково» задержали мужчину, который до смерти забил знакомого
Петербурженка угрожала взорвать дом из-за того, что родные не пускали ее в квартиру
В Петербурге прохожий расстрелял дебоширов, которые избивали человека
В Петербурге учитель порезала ножницами вещи ученика, когда тот слушал музыку на уроке
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель: "Всегда рад возвращаться в Петербург"
Cтанислав Черчесов: "Сборная России тоже собирается побороться за Кубок Европы"
Артем Дзюба: "В ноябре сборная России всегда играет плохо"
Артем Дзюба: "Хорошо, что такая пощечина прилетела сейчас"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Мы решили рискнуть, но Бельгия ошибок не прощает"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Мы завидуем россиянам из-за "Газпром-Арены"
Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге
Подросткам-экстремистам, избившим мигранта в парке Петербурга, избрали меру пресечения
Вышедшая из комы лиса, найденная в Ленобласти, занялась «художественной ковкой» клетки
Петербуржцы пожаловались на горы окурков, валяющихся у входа в библиотеку на Троицкой площади
Студент пожаловался Бастрыкину на доцента Соколова