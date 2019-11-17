«Люлька с младенцем наполовину ушла под воду»: Петербуржец рассказал, как бросился в реку, чтобы вытащить детей и дедушку из тонущей машины

ДТП на набережной реки Фонтанка чуть не обернулась трагедией. 56-летний водитель Игорь Чипизубов стал отъезжать с места парковки, когда перепутал педали, дал задний вход и слетел в воду. В салоне в этот момент находились двое детей: девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. Все они стали тонуть в реке, когда на помощь им пришли двое прохожих, прыгнувших за ними в ледяную реку. Одним из спасателей оказался 32-летний риэлтор. Виктор Корнев рассказал "КП", как это было.

- Я шел мимо по Итальянской улице в сторону Фонтанки, - поделился с "КП-Петербург" Виктор. - Увидел столпотворение людей, услышал крики. Подошел поближе, машина уже полностью погрузилась в воду. Только багажник торчал. Я увидел, что из окна машины высовывается рука и что-то держит. Присмотрелся, а это люлька с маленьким ребенком! Мужчина кричал: "Помогите!". Я скинул с себя все тяжелые вещи и нырнул, поплыл. Думать не было времени. Когда я подплыл мужчина уходил под воду. Он держал одной рукой люльку над головой, второй рукой - мальчика. Чтобы выбраться он выбил стекло в машине. Молодец он, быстро среагировал. Но сам уже ушел под воду с головой из-за тяжести детей.

Машина ушла под воду Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Виктор взял люльку у водителя и поплыл к берегу. В этот момент с набережной в реку спрыгнул еще один мужчина, который поплыл на помощь второму ребенку.

- Когда я подплыл к водителю, люлька с ребенком была на половину в воде, - поясняет Виктор. - Она была тяжелая. Я ее поднял над водой, посмотрел. Глазки у девочки были открыты, но она не плакала. Я подплыл с ней набережной, там не за что было зацепиться. Поэтому я поставил люльку на бортик и стал растирать ребенку щечки. Она заплакала. Я понял, что раз плачет - значит у нее все хорошо. Она ведь первое время после аварии была полностью была под водой.

Виктор сейчас в больнице с переохлаждением Фото: instagram.com/p/BahgL6iHjXZ/

У набережной прохожие уже успели подготовиться и ждали, когда люди подплывут к набережной.

- Я когда плыл, кричал, чтобы люди связали свои шарфы, там было много народу, - вспоминает спаситель. - Но они уже подготовили трос. Я к нему привязал люльку и девочку подняли. Потом подняли второго ребенка и всех нас по очереди. Там уже дежурили врачи, которые увезли нас в больницу. Я ни с кем не успел поговорить, но мне сказали, что с детьми все хорошо. Скорее всего, это был их дедушка, а не отец.

Сам Виктор сейчас в больнице. У него переохлаждение. По его словам, его сейчас согревает мысль, что детей и водителя удалось спасти. Его жизни тоже ничего не угрожает.

Сейчас сотрудники МЧС решают вопрос о награждении прохожих, спасших детей.